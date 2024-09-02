Минус телефоны, плюс патриотизм: что изменилось в школах с 1 сентября

Posted 2 сентября, 08:24
Published 2 сентября, 08:24
Modified 2 сентября, 08:26
Updated 2 сентября, 08:26
Условно изменения можно поделить на три категории: одни касаются учеников, другие педсостава, а третьи — сразу всех, поскольку затрагивают школьную программу. Начнем с учеников.
Поправки в закон «Об образовании» предусматривают ужесточения школьных правил. С 1 сентября на уроках запрещено использование учениками телефонов даже в образовательных целях. Своим смартфоном ученик может воспользоваться только в двух случаях:
Так что на время учебного процесса ученик должен отложить телефон и внимательно слушать учителя. Или играть в «Морской бой» на «камчатке», тут кому как нравится.
Ко всему прочему, школам разрешили устанавливать строгие дисциплинарные правила. А значит к замечанию в дневнике о плохом поведении на уроке могут добавиться более серьезные дисциплинарные взыскания. Раньше аспект дисциплины на уроках регулировался менее конкретно, теперь право педагогов делать замечания детям и наказывать их за неподобающее поведение строго закреплено законом.
Наконец, в школах появится новая форма — как раз к 1 сентября Росстандарт утвердил новый ГОСТ. На деле он не такой строгий, как можно было бы подумать — совсем унифицированной формы в нем нет, есть только ряд критериев, которым она должна соответствовать.
К примеру, на фурнитуре формы не должно быть острых и выступающих краев, сама одежда должна быть прочной, хорошо отводить влагу и продуваться. Запрещено носить на форме символику «асоциальных неформальных молодежных объединений» и ту, которая «пропагандирует противоправное поведение». Причем спортивная форма ГОСТом не регламентируется — можно нарядить ребенка хоть в ростовую куклу Егора Летова, лишь бы в ней было удобно бегать.
Как видим, детей взяли в ежовые рукавицы. А что с педагогами?
На самом деле конкретно педагогического состава касается лишь малая часть изменений, самое важное из них — защита физического и психологического здоровья учителей.
Теперь в федеральном законе «Об образовании» четко прописано, что применение физического и психического насилия по отношению к педагогическим и иным работникам организации, осуществляющей образовательную деятельность, не допускается.
Раньше подобные правила действовали только в отношении учеников, теперь же от оскорблений и других насильственных действий со стороны учащихся защищен и сам педагог. В некотором роде, это пересекается с пунктом об ужесточении дисциплины в школах и введении взысканий для учеников.
Пока сложно предсказать, как будет соблюдаться новый закон, защищающий педагогов, и будет ли он работать вообще. Однако на бумаге профессия учителя стала чуть более привлекательной, чем ранее.
Самые же серьезные изменения коснулись образовательной программы.
Именно так называется новый предмет, который заменит собой привычный ОБЖ. По факту, программа предмета остается почти неизменной — однако к уже существующим темам добавили модули начальной военной подготовки.
Дети будут учить воинские уставы и звания и правила оказания первой помощи в условиях боевых действий. Во время предмета дети должны будут «овладеть знаниями» требований безопасности при обращении со стрелковым оружием и «сформировать представление» о боевых свойствах оружия массового поражения, применении БПЛА и «современных достижениях научно-технического прогресса в условиях современного боя».
Помимо правил обращения с оружием, детей будут учить и новому курсу — «Семьеведению». Он рассчитан на 34 академических часа, а читать его будут во время «Разговоров о важном».
Младшеклассники от «Семьеведения» избавлены. Средние классы будут изучать, что такое семья, слушать о ценности отношений внуков с бабушками и дедушками, учиться вести домашнее хозяйство, узнают, какой должна быть «семейная атмосфера» и изучат семейное законодательство.
Старшие классы же будут постигать блоки о личностной готовности к созданию семьи, углубятся в «семейные ценности» и узнают, какую поддержку получает семья в РФ.
По какой-то причине законодатели решили отказаться от уже существующего в школьной программе предмета «Технология» и вернуться к концепции уроков «труда». С нового учебного года мальчики и девочки будут обучаться «труду» вместе по единой программе.
Мальчиков будут учить готовить, а девочек — работать на станках. Вместе с тем, уроки будут включать модули робототехники и 3D-моделирования, животно- и растениеводства, работы с автоматизированными системами и прочее.
В новом учебном году школьников ждут новые учебники истории и географии. С географией проще — в учебниках «зафиксировали территориальные изменения российских границ».
Куда большей переделке подверглись учебники истории. В них появился новый раздел, целиком посвященный СВО: разъяснению официальных причин начала спецоперации, формированию «многополярного мира» и так далее.
В этих же учебниках «пересмотрели» понятие «империя». Вот как изменения описывает автор учебников, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян в разговоре с «Известиями»: все империи в мире были заморскими территориями, а в вопросе стран СНГ речь идет про общее пространство. Когда эти государства входили в состав России, они «включались объективно в общее экономическое пространство» и «становились единым целым» с Россией, пояснил он. По словам Чубарьяна, важно показать различия между Российской империей и Британской, которая является «классическим образом колониализма».