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Posted 2 сентября, 08:24

Published 2 сентября, 08:24

Modified 2 сентября, 08:26

Updated 2 сентября, 08:26

В школах с 1 сентября запретили телефоны и ввели новые патриотические уроки

Минус телефоны, плюс патриотизм: что изменилось в школах с 1 сентября

2 сентября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney

В школах с 1 сентября запретили телефоны и ввели новые патриотические уроки

С наступлением нового учебного года в школах появился целый ворох изменений. «Проспект Мира» разобрался, что нового ждет школьников и педагогов.

Условно изменения можно поделить на три категории: одни касаются учеников, другие педсостава, а третьи — сразу всех, поскольку затрагивают школьную программу. Начнем с учеников.

Форма по ГОСТу и никаких телефонов

Поправки в закон «Об образовании» предусматривают ужесточения школьных правил. С 1 сентября на уроках запрещено использование учениками телефонов даже в образовательных целях. Своим смартфоном ученик может воспользоваться только в двух случаях:

  • На перемене или во внеурочное время, тогда пользоваться телефоном можно без каких-либо ограничений.
  • Во время экстренных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровья учеников или педагогов.

Так что на время учебного процесса ученик должен отложить телефон и внимательно слушать учителя. Или играть в «Морской бой» на «камчатке», тут кому как нравится.

Ко всему прочему, школам разрешили устанавливать строгие дисциплинарные правила. А значит к замечанию в дневнике о плохом поведении на уроке могут добавиться более серьезные дисциплинарные взыскания. Раньше аспект дисциплины на уроках регулировался менее конкретно, теперь право педагогов делать замечания детям и наказывать их за неподобающее поведение строго закреплено законом.

Фото: Изображение Midjourney

Наконец, в школах появится новая форма — как раз к 1 сентября Росстандарт утвердил новый ГОСТ. На деле он не такой строгий, как можно было бы подумать — совсем унифицированной формы в нем нет, есть только ряд критериев, которым она должна соответствовать.

К примеру, на фурнитуре формы не должно быть острых и выступающих краев, сама одежда должна быть прочной, хорошо отводить влагу и продуваться. Запрещено носить на форме символику «асоциальных неформальных молодежных объединений» и ту, которая «пропагандирует противоправное поведение». Причем спортивная форма ГОСТом не регламентируется — можно нарядить ребенка хоть в ростовую куклу Егора Летова, лишь бы в ней было удобно бегать.

Как видим, детей взяли в ежовые рукавицы. А что с педагогами?

Право на уважение

На самом деле конкретно педагогического состава касается лишь малая часть изменений, самое важное из них — защита физического и психологического здоровья учителей.

Теперь в федеральном законе «Об образовании» четко прописано, что применение физического и психического насилия по отношению к педагогическим и иным работникам организации, осуществляющей образовательную деятельность, не допускается.

Раньше подобные правила действовали только в отношении учеников, теперь же от оскорблений и других насильственных действий со стороны учащихся защищен и сам педагог. В некотором роде, это пересекается с пунктом об ужесточении дисциплины в школах и введении взысканий для учеников.

Пока сложно предсказать, как будет соблюдаться новый закон, защищающий педагогов, и будет ли он работать вообще. Однако на бумаге профессия учителя стала чуть более привлекательной, чем ранее.

Самые же серьезные изменения коснулись образовательной программы.

Основы безопасности и защита Родины

Именно так называется новый предмет, который заменит собой привычный ОБЖ. По факту, программа предмета остается почти неизменной — однако к уже существующим темам добавили модули начальной военной подготовки.

Дети будут учить воинские уставы и звания и правила оказания первой помощи в условиях боевых действий. Во время предмета дети должны будут «овладеть знаниями» требований безопасности при обращении со стрелковым оружием и «сформировать представление» о боевых свойствах оружия массового поражения, применении БПЛА и «современных достижениях научно-технического прогресса в условиях современного боя».

Помимо правил обращения с оружием, детей будут учить и новому курсу — «Семьеведению». Он рассчитан на 34 академических часа, а читать его будут во время «Разговоров о важном».

Младшеклассники от «Семьеведения» избавлены. Средние классы будут изучать, что такое семья, слушать о ценности отношений внуков с бабушками и дедушками, учиться вести домашнее хозяйство, узнают, какой должна быть «семейная атмосфера» и изучат семейное законодательство.

Старшие классы же будут постигать блоки о личностной готовности к созданию семьи, углубятся в «семейные ценности» и узнают, какую поддержку получает семья в РФ.

Не технология, но труд

По какой-то причине законодатели решили отказаться от уже существующего в школьной программе предмета «Технология» и вернуться к концепции уроков «труда». С нового учебного года мальчики и девочки будут обучаться «труду» вместе по единой программе.

Мальчиков будут учить готовить, а девочек — работать на станках. Вместе с тем, уроки будут включать модули робототехники и 3D-моделирования, животно- и растениеводства, работы с автоматизированными системами и прочее.

Фото: Изображение Midjourney

Новая история и география

В новом учебном году школьников ждут новые учебники истории и географии. С географией проще — в учебниках «зафиксировали территориальные изменения российских границ».

Куда большей переделке подверглись учебники истории. В них появился новый раздел, целиком посвященный СВО: разъяснению официальных причин начала спецоперации, формированию «многополярного мира» и так далее.

В этих же учебниках «пересмотрели» понятие «империя». Вот как изменения описывает автор учебников, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян в разговоре с «Известиями»: все империи в мире были заморскими территориями, а в вопросе стран СНГ речь идет про общее пространство. Когда эти государства входили в состав России, они «включались объективно в общее экономическое пространство» и «становились единым целым» с Россией, пояснил он. По словам Чубарьяна, важно показать различия между Российской империей и Британской, которая является «классическим образом колониализма».

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#Общество#Образование#Дети#Закон#Школа
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