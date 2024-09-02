Минус телефоны, плюс патриотизм: что изменилось в школах с 1 сентября

В этих же учебниках «пересмотрели» понятие «империя». Вот как изменения описывает автор учебников, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян в разговоре с «Известиями»: все империи в мире были заморскими территориями, а в вопросе стран СНГ речь идет про общее пространство. Когда эти государства входили в состав России, они «включались объективно в общее экономическое пространство» и «становились единым целым» с Россией, пояснил он. По словам Чубарьяна, важно показать различия между Российской империей и Британской, которая является «классическим образом колониализма».