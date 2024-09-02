Похолодание до +12 и дожди. Прогноз на первую рабочую неделю сентября в Красноярске

В Красноярске в первую рабочую неделю сентября обещают похолодание и дожди

Публикуем прогноз погоды в Красноярске со 2 по 6 сентября. В первую рабочую неделю сентября в городе ожидается резкое похолодание и дожди.

По данным gismeteo, в понедельник, 2 сентября, днем прогнозируются около +15 градусов и облачная погода. Во вторник, 3 сентября, ночью температура воздуха упадет до +8, днем на столбике термометра будет около +12 градусов. В среду, 4 сентября, в ночные часы в городе будет +11, в дневное время до +13. В четверг в Красноярске немного потеплеет. Ночью в городе ожидается +10 градусов, однако днем воздух прогреется до +15. Пятница станет самым теплым днем этой рабочей недели. В темное время суток прогнозируется около +10, в дневные часы потеплеет до +18 градусов. С понедельника по пятницу в Красноярске ожидается пасмурная и дождливая погода — за сутки может выпадать от 0,2 до 4,4 мм осадков. Читайте также: Смотрим, какая погода будет в сентябре в Красноярске 9-балльные пробки ожидают Красноярск в начале сентября