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Posted 2 сентября, 01:56

Published 2 сентября, 01:56

Modified 2 сентября, 06:39

Updated 2 сентября, 06:39

В Красноярске в первую рабочую неделю сентября обещают похолодание и дожди

Похолодание до +12 и дожди. Прогноз на первую рабочую неделю сентября в Красноярске

2 сентября 2024, 01:56
Фото: prmira.ru

В Красноярске в первую рабочую неделю сентября обещают похолодание и дожди

Публикуем прогноз погоды в Красноярске со 2 по 6 сентября. В первую рабочую неделю сентября в городе ожидается резкое похолодание и дожди.

По данным gismeteo, в понедельник, 2 сентября, днем прогнозируются около +15 градусов и облачная погода.

Во вторник, 3 сентября, ночью температура воздуха упадет до +8, днем на столбике термометра будет около +12 градусов.

В среду, 4 сентября, в ночные часы в городе будет +11, в дневное время до +13.

В четверг в Красноярске немного потеплеет. Ночью в городе ожидается +10 градусов, однако днем воздух прогреется до +15.

Пятница станет самым теплым днем этой рабочей недели. В темное время суток прогнозируется около +10, в дневные часы потеплеет до +18 градусов.

Фото: gismeteo.ru

С понедельника по пятницу в Красноярске ожидается пасмурная и дождливая погода — за сутки может выпадать от 0,2 до 4,4 мм осадков.

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