Угольщики Красноярского края помогли нуждающимся семьям подготовиться к 1 сентября

Posted 2 сентября, 03:44
Published 2 сентября, 03:44
Modified 2 сентября, 03:46
Updated 2 сентября, 03:46
Необходимой для отличной учебы канцелярией снабдили более 100 ребятишек в городах Бородино, Назарово и Шарыпово. Сотрудники Бородинского разреза и Бородинского погрузочно-транспортного управления, сервисного железнодорожного предприятия СУЭК, отвезли наборы первоклассника в Комплексный центр социального обслуживания «Бородинский».
Начальник отдела по труду и заработной плате разреза Елена Кустицкая поздравила первоклашек с новым, очень важным этапом в их жизни, пожелала интересных знаний, хороших отметок, новых друзей, быть любознательными и ничего не бояться — мечтать и смело идти к своей мечте.
В Назарово папки первоклассников активисты Назаровского разреза во главе с председателем профкома предприятия Иваном Доманцевичем передали маленьким подопечным Комплексного центра социального обслуживания населения «Назаровский».
«Мы хотим, чтобы для ребят, которые впервые переступают порог школы, этот день не был омрачен неприятностями, а напротив, запомнился яркими впечатлениями. Ведь во многом от того, каким окажется для них первое время в школе, зависит их дальнейшее становление», — рассказал Иван.
Горняки Березовского разреза, придя с подарками в модульную библиотеку поселка угольщиков и энергетиков Дубинино, оказались на веселом празднике с мультяшными героями. Одни персонажи — вредные — пытались похитить у первоклашек портфели, чтобы они не попали в школу, вторые — добрые — помогли эти портфели вернуть и с хорошим настроением отправиться на День знаний.
«В акции „Помоги пойти учиться“ мы участвуем ежегодно. Некоторые ребята, можно сказать, выросли на наших глазах», — поделилась председатель совета молодежи Березовского разреза Екатерина Алтабасова.
В Красноярске СУЭК поддержала организацию праздника к 1 сентября для детей с повышенными потребностями. При участии угольщиков Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит» провела развлекательное мероприятие в парке «Троя» и праздничный обед в кафе.
Акция «Помоги пойти учиться» проводится по всей России с 2003 года в рамках национального проекта «Демография». Ее главная задача — обеспечить право детей на получение образования, помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, собрать детей в школу.