Угольщики Красноярского края помогли нуждающимся семьям подготовиться к 1 сентября

Горняки Березовского разреза, придя с подарками в модульную библиотеку поселка угольщиков и энергетиков Дубинино, оказались на веселом празднике с мультяшными героями. Одни персонажи — вредные — пытались похитить у первоклашек портфели, чтобы они не попали в школу, вторые — добрые — помогли эти портфели вернуть и с хорошим настроением отправиться на День знаний.