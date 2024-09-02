В Красноярске могут открыться другие магазины Hoff

Posted 2 сентября, 11:53
Published 2 сентября, 11:53
Modified 2 сентября, 12:23
Updated 2 сентября, 12:23
Заместитель директора по розничным продажам Hoff Матвей Кротов рассказал, что в Красноярске могут запустить новые торговые точки и новые форматы магазинов после анализа рынка.
«Думаю, что в Красноярске нам будет достаточного одной торговой точки в формате гипермаркета. Однако, у Hoff есть и другие форматы. Первые полгода будем отслеживать динамику работы гипермаркета и после этого принимать решение по дальнейшему развитию в Красноярске», — цитируют Кротова издание «Деловой квартал».
Управляющий директор Hoff Максим Генке рассказал, что в Красноярске есть конкуренция, так как здесь работают крупные федеральные компании, а также ряд местных, при этом потенциал рынка Красноярска он оценивает высоко из-за застройки.
«Потенциал рынка Красноярска оцениваем даже выше, чем в Новосибирске, так как в городе идет очень активная застройка. И у людей явно есть потребность в обустройстве новых квартир», — цитируют журналисты Генке.
Всего по России у сети 62 магазина в 28 городах. На открытие магазина в Красноярске, по заявлению представителей Hoff, было потрачено больше 250 млн рублей.
30 августа открылся первый в Красноярске Hoff. В первый и второй день работы гипермаркета на кассах собирались большие очереди. Сами покупатели рассказывали, что у них осталось неоднозначное впечатление после посещения магазина. Мы собрали их отзывы.