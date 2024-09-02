prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 07:27

Published 2 сентября, 07:27

Modified 2 сентября, 08:58

Updated 2 сентября, 08:58

В Красноярске из сейфа автотранспортной компании украли больше 400 тысяч долларов

В Красноярске из сейфа автотранспортной компании украли больше 400 тысяч долларов

2 сентября 2024, 07:27
Фото: Ирина Волк
В Красноярске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже около 438,6 тысячи долларов (порядка 40 млн рублей) из сейфа автотранспортного предприятия.

Как сообщил в полиции, мужчина через окно залез в здание, вскрыл в сейф и похитил деньги.

Подозреваемого нашли и задержали на арендованной квартире. Выяснилось, что он и ранее был судим за имущественные преступления. Большую часть похищенного обнаружили в тайнике в лесу Октябрьского района.

Полицейские возбудили уголовное дело за кражу (статья 158 УК РФ). Ведется расследование.

Видео: Ирина Волк.

В полиции не стали раскрывать название компании. «Проспекту Мира» в ведомстве лишь уточнили, что в публикации речь идет не о муниципальном «Специализированном автотранспортном предприятии» (САТП).

Читайте также:
Главный дорожный подрядчик попал в стоп-лист после обысков. Что это значитВладельца «Промстроя» не выпустили из СИЗО. Говорят, может уничтожить доказательстваЛогинова отправят в отставку после задержания главы «Промстроя»? Мнение экс-чиновника
#Владислав Савончик#Видео#Деньги#Расследование#Красноярск#Кража#Полиция#Арест#Уголовное дело#Мужчина
Подпишитесь
Популярное