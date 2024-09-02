В Красноярске из сейфа автотранспортной компании украли больше 400 тысяч долларов

Posted 2 сентября, 07:27
Published 2 сентября, 07:27
Modified 2 сентября, 08:58
Updated 2 сентября, 08:58
Как сообщил в полиции, мужчина через окно залез в здание, вскрыл в сейф и похитил деньги.
Подозреваемого нашли и задержали на арендованной квартире. Выяснилось, что он и ранее был судим за имущественные преступления. Большую часть похищенного обнаружили в тайнике в лесу Октябрьского района.
Полицейские возбудили уголовное дело за кражу (статья 158 УК РФ). Ведется расследование.
В полиции не стали раскрывать название компании. «Проспекту Мира» в ведомстве лишь уточнили, что в публикации речь идет не о муниципальном «Специализированном автотранспортном предприятии» (САТП).