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Posted 2 сентября, 02:32

Published 2 сентября, 02:32

Modified 2 сентября, 02:32

Updated 2 сентября, 02:32

В Красноярске с сентября станет больше автобусов и троллейбусов

В Красноярске с сентября станет больше автобусов и троллейбусов

2 сентября 2024, 02:32
Фото: prmira.ru
Общественный транспорт Красноярска со 2 сентября переходит на зимний режим работы. На линии выходят дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы.

Как рассказали в мэрии, из-за увеличения пассажиропотока на маршрутах будут работать на 10% больше машин и их количество будет увеличиваться до конца сентября.

В первые дни сентября в городе организуют дополнительный контроль за соблюдением интервалов движения всех видов общественного транспорта. На остановках будут стоять контролеры и корректировать ситуацию при отклонении от графиков.

По информации управления дорог и благоустройства (УДИБ), с 1 августа в Красноярске на 40-50% выросло количество машин, а уровень пробок на сегодняшний день составляет 5-6 баллов вместо 4-5 баллов в середине лета.

В УДИБ заявили, что их специалисты в режиме реального времени планируют следить за дорожной ситуацией на сложных участках и регулировать работу светофоров. При этом в управлении отмечают, что избежать пробок не удастся.

  • Ранее в мэрии предупредили, что в начале сентября в Красноярске ожидаются 9-балльные заторы.
  • Тут мы писали о том, что практически на месяц частично перекроют улицу Ленина. Коммунальщики проведут там срочный ремонт теплотрассы.
  • До этого мы рассказывали, что движение по Карла Маркса перекрыли на 4 участках из-за строительства метро. Проспект Мира будет односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны до 2026 года.
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