В Красноярске с сентября станет больше автобусов и троллейбусов

Posted 2 сентября, 02:32
Published 2 сентября, 02:32
Modified 2 сентября, 02:32
Updated 2 сентября, 02:32
Как рассказали в мэрии, из-за увеличения пассажиропотока на маршрутах будут работать на 10% больше машин и их количество будет увеличиваться до конца сентября.
В первые дни сентября в городе организуют дополнительный контроль за соблюдением интервалов движения всех видов общественного транспорта. На остановках будут стоять контролеры и корректировать ситуацию при отклонении от графиков.
По информации управления дорог и благоустройства (УДИБ), с 1 августа в Красноярске на 40-50% выросло количество машин, а уровень пробок на сегодняшний день составляет 5-6 баллов вместо 4-5 баллов в середине лета.
В УДИБ заявили, что их специалисты в режиме реального времени планируют следить за дорожной ситуацией на сложных участках и регулировать работу светофоров. При этом в управлении отмечают, что избежать пробок не удастся.