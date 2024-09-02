В Красноярске заблокировали проезд к лицею

Posted 2 сентября, 08:22
Published 2 сентября, 08:22
Modified 2 сентября, 08:27
Updated 2 сентября, 08:27
Родители учеников лицей №11 рассказали телеканалу «Енисей», что все проезды к учебному заведению заблокированы — на пути стоят автоматические ворота.
По их словам, теперь на территорию учебного заведения не могут заехать родители учеников, оперативные службы и автомобили с продуктами.
Жильцы близлежащих домов отмечают, что готовы предоставить доступ для обслуживающей техники, однако открывать проезды для всех не планируют.
Местные жители говорят, что во время учебного года рядом со школой всегда множество машин, которые создают аварийные ситуации, мешают проезду и разрушают асфальт. По их словам, они потратили уже 120 тысяч рублей за ремонт асфальта.
«Проспект Мира» связался с директором лицея №11, однако он отказался комментировать эту ситуацию.
В управлении образования корреспонденту «ПМ» сообщили, что вопрос с подъездом машин, обслуживающих учебное заведение, сейчас решается в штатном порядке.
«У учебного заведения все в порядке. Машины как заезжали на территорию лицея, так и продолжат заезжать».
В управлении образования нам посоветовали обратиться в администрацию Кировского района, так как они в курсе происходящих событий.
Корреспондент «Проспекта Мира» на протяжении нескольких часов пытался связаться с руководителями районной администрации, однако на звонки никто не ответил.
Сообщается, что сотрудники прокуратуры проверят законность установки автоматических ворот жителями близлежащих домов.