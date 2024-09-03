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Posted 3 сентября, 08:26

Published 3 сентября, 08:26

Modified 3 сентября, 08:28

Updated 3 сентября, 08:28

7 из 20 электробусов не выходят на дороги Красноярска

7 из 20 электробусов не выходят на дороги Красноярска. Почему и что с зарядками?

3 сентября 2024, 08:26
Фото: prmira.ru

7 из 20 электробусов не выходят на дороги Красноярска

В Красноярске в среднем 7 из 20 электробусов не выходят на линию. Об этом сообщили городские власти.

Ранее в горсовете замглавы департамента городского хозяйства и транспорта Игорь Манченко рассказал, сколько электробусов в среднем ежедневно выходят на дорогу.

По его словам, по городу в среднем курсируют 13 из 20 машин. При этом 7 единиц транспорта могут находиться на ремонте или техническом обслуживании.

Также Манченко заявил, что изготовителю электробусов из Беларуси «направили пять актов по гарантийному ремонту».

Однако пресс-секретарь департамента горхозяйства и транспорта Светлана Трушкова заявила «Проспекту Мира», что 7 — максимальное количество электробусов, которые могут не выйти на линию.

«Иногда транспорт находится в резерве, на техобслуживании или после ДТП на ремонте. Все электробусы на линии одновременно быть не могут. С точки зрения обеспечения транспортом того или иного маршрута — это абсолютно нормальная ситуация. Однако бывает, что на линию выходят все электробусы».

В департаменте горхозяйства и транспорта добавили, что осенью в Красноярск привезут две зарядные станции для электробусов. Это поможет им «ехать чуть-чуть побыстрее».

На первую закупку уже нашли поставщика: он предложил закупить зарядки за 19,6 миллиона, на вторую — пока никого найти не смогли.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Транспорт#Общественный транспорт#Электробус
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