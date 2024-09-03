7 из 20 электробусов не выходят на дороги Красноярска. Почему и что с зарядками?

Posted 3 сентября, 08:26
Published 3 сентября, 08:26
Modified 3 сентября, 08:28
Updated 3 сентября, 08:28
Ранее в горсовете замглавы департамента городского хозяйства и транспорта Игорь Манченко рассказал, сколько электробусов в среднем ежедневно выходят на дорогу.
По его словам, по городу в среднем курсируют 13 из 20 машин. При этом 7 единиц транспорта могут находиться на ремонте или техническом обслуживании.
Также Манченко заявил, что изготовителю электробусов из Беларуси «направили пять актов по гарантийному ремонту».
Однако пресс-секретарь департамента горхозяйства и транспорта Светлана Трушкова заявила «Проспекту Мира», что 7 — максимальное количество электробусов, которые могут не выйти на линию.
«Иногда транспорт находится в резерве, на техобслуживании или после ДТП на ремонте. Все электробусы на линии одновременно быть не могут. С точки зрения обеспечения транспортом того или иного маршрута — это абсолютно нормальная ситуация. Однако бывает, что на линию выходят все электробусы».
В департаменте горхозяйства и транспорта добавили, что осенью в Красноярск привезут две зарядные станции для электробусов. Это поможет им «ехать чуть-чуть побыстрее».
На первую закупку уже нашли поставщика: он предложил закупить зарядки за 19,6 миллиона, на вторую — пока никого найти не смогли.