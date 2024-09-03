Дрыга-бар «Лошадка» снова с нами и теперь в новом формате!

На презентации присутствовал Роман, известный как «Главный по Афише». Вместе с управляющим Романом Кустовым и барменом Дамиром они обсудили ключевые тенденции клубной индустрии. Сейчас в тренде камерные пространства, именно поэтому заведение полностью пересмотрело свою концепцию. Теперь до 21:00 это уютный бар, а после — клуб с более энергичной атмосферой.