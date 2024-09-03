Дрыга-бар «Лошадка» снова с нами и теперь в новом формате!

Posted 3 сентября, 13:00
Published 3 сентября, 13:00
Modified 4 сентября, 04:44
Updated 4 сентября, 04:44
30 августа дрыга-бар «Лошадка» представил новую барную карту на закрытом мероприятии для постоянных гостей. Бар-менеджер Дамир разработал более 10 новых авторских коктейлей, среди которых особое место занимает соджу — популярный корейский напиток, который только начинает набирать популярность в Красноярске.
На презентации присутствовал Роман, известный как «Главный по Афише». Вместе с управляющим Романом Кустовым и барменом Дамиром они обсудили ключевые тенденции клубной индустрии. Сейчас в тренде камерные пространства, именно поэтому заведение полностью пересмотрело свою концепцию. Теперь до 21:00 это уютный бар, а после — клуб с более энергичной атмосферой.
За два месяца ребята успели обновить интерьер, расширить танцпол, добавить еще одну барную стойку, что позволит ребятам готовить для гостей еще больше классных напитков. Это касается не только ремонта — также поменяется и музыкальный формат заведения.
Малый бар вовсе убрали из лаундж-зоны. Вместо него напротив основной барной стойки заведения сделали ещё один бар. Получилась «тусовочная улица» — гости могут брать напитки у одного из баров и танцевать в пространстве между ними, а получается, что танцпол заведения стал еще больше.
Официальное открытие состоится уже в эти выходные 6 и 7 сентября! Стартуют ребята с 19:00. Бронировать столы лучше заранее по телефону 200-52-50