Красноярец напал на подростков из-за причесок и выбил зубы. Он извинился на камеру

Posted 3 сентября, 08:58
Published 3 сентября, 08:58
Modified 5 сентября, 04:31
Updated 5 сентября, 04:31
Ранее стало известно, что 27-летний пьяный мужчина напал на трех подростков 17-19 лет из-за их внешнего вида. Во время словесной перепалки он несколько раз ударил 17-летнего парня по голове.
Нападавшего задержали. Против него составили протокол за мелкое хулиганство и собрали материал за побои.
В полиции сообщили, что мужчина ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, однако штраф он не уплатил в срок, поэтому на него составили еще один протокол за уклонение от исполнения административного наказания. За это ему назначили административный арест на двое суток.
Полицейские устанавливают обстоятельства нападения на подростка. Сам же мужчина признал вину и извинился в отделе полиции на камеру.
Как уточнили в прокуратуре, у пострадавшего выбито два зуба, синяки на лбу и рваная рана на губе. Ведомство дало указание возбудить уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Прокуратура также подготовила иск о взыскании морального вреда.