prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 05:56

Published 3 сентября, 05:56

Modified 3 сентября, 05:58

Updated 3 сентября, 05:58

Красноярский бизнесмен Нусс не смог обжаловать приговор за хищение миллиарда рублей

Красноярский бизнесмен Нусс не смог обжаловать приговор за хищение миллиарда рублей

3 сентября 2024, 05:56
Фото: Прокуратура Красноярского края
Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор сооснователю красноярской группы компаний «Малтат» Александра Нусса. Ему дали 9 лет колонии общего режима по делу о хищении более 1,4 миллиарда рублей и выводе средств за границу.

Как сообщили в прокуратуре, в 2015 году владелец компании «Сиблес проект», которая входит в группу компаний «Малтат», Нусс вместе с неустановленными лицами похитил более 1,4 миллиарда рублей.

Эти деньги были получены от госкорпорации «Вэб.рф» в качестве кредита для строительства комплекса по переработке леса в Сосновоборске. Заявляется, что средства распределили по счетам сторонних организаций, а цели, на которые они были получены, не были реализованы.

В том же году, как сообщает прокуратура, Нусс перевёл 12 млн евро (более 770 млн рублей) в Швецию на банковский счёт иностранной компании. Деньги были отправлены с помощью поддельных документов под видом оплаты контракта по поставке технологического оборудования.

Нусс заявлял, что преступление он не совершал, а выполнить условия кредитного займа не смог из-за управленческих ошибок и неисполнения обязательств со стороны партнеров.

В июне суд признал Нусса виновным в мошенничестве, переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 4 статьи 159 УК РФ, пункт «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ). Его приговорили к 9 годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей.

Нусс и его адвокаты с решением суда не согласилась и обжаловали его, сославшись на «недобросовестное поведение поставщика деревообрабатывающего оборудования».

Апелляционная инстанция рассмотрела дело и отклонила доводы осужденного. Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте также:
Экс-бухгалтеру детского дома Совмена запросили 7,5 лет колонии за хищение 41 млнВ Красноярске из сейфа автотранспортной компании украли больше 400 тысяч долларовРаботник красноярского театра фиктивно устроил друга на работу и похитил 1,6 миллиона
#Владислав Савончик#Красноярск#Суд#Приговор#Прокуратура#Мошенничество#Хищение#Нусс
Подпишитесь
Популярное