Красноярский бизнесмен Нусс не смог обжаловать приговор за хищение миллиарда рублей

Posted 3 сентября, 05:56
Published 3 сентября, 05:56
Modified 3 сентября, 05:58
Updated 3 сентября, 05:58
Как сообщили в прокуратуре, в 2015 году владелец компании «Сиблес проект», которая входит в группу компаний «Малтат», Нусс вместе с неустановленными лицами похитил более 1,4 миллиарда рублей.
Эти деньги были получены от госкорпорации «Вэб.рф» в качестве кредита для строительства комплекса по переработке леса в Сосновоборске. Заявляется, что средства распределили по счетам сторонних организаций, а цели, на которые они были получены, не были реализованы.
В том же году, как сообщает прокуратура, Нусс перевёл 12 млн евро (более 770 млн рублей) в Швецию на банковский счёт иностранной компании. Деньги были отправлены с помощью поддельных документов под видом оплаты контракта по поставке технологического оборудования.
Нусс заявлял, что преступление он не совершал, а выполнить условия кредитного займа не смог из-за управленческих ошибок и неисполнения обязательств со стороны партнеров.
В июне суд признал Нусса виновным в мошенничестве, переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 4 статьи 159 УК РФ, пункт «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ). Его приговорили к 9 годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей.
Нусс и его адвокаты с решением суда не согласилась и обжаловали его, сославшись на «недобросовестное поведение поставщика деревообрабатывающего оборудования».
Апелляционная инстанция рассмотрела дело и отклонила доводы осужденного. Приговор суда вступил в законную силу.