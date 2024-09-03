Красноярский край не попал в топ-20 регионов с высокими зарплатами для педагогов

Posted 3 сентября, 08:14
Published 3 сентября, 08:14
Modified 4 сентября, 05:31
Updated 4 сентября, 05:31
В преддверии нового учебного года «Проспект Мира» изучил, какие в Красноярске есть вакансии для учителей и какую зарплату им предлагают. Зарплатные предложения начинаются от 25 тысяч рублей. В среднем работодатели готовы платить красноярским педагогам около 40 000 рублей.
Рейтинг составили аналитики hh.ru. Диапазон средних зарплат, которые готовы платить учителям в России составил от 34 483 до 70 000 рублей.
Больше всех педагогам готовы платить в Москве. Работодатели в среднем предлагают 75 200 рублей.
На второй строчке оказался Камчатский край — 75 000 рублей, на третьем месте Магаданская область и Карачаево-Черкесская республика — 72 000 рублей в каждом регионе.
Красноярский край оказался лишь на 34-й строчке из 77. В регионе работодатели в среднем готовы платить педагогам 40 000 рублей.
Также аналитики выяснили, что спрос на учителей в России вырос на 16%. С начала года работодатели опубликовали свыше 75,6 тысяч вакансий для педагогов. В Красноярском крае спрос на учителей за год увеличился лишь на 6%.