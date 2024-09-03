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Posted 3 сентября, 08:14

Published 3 сентября, 08:14

Modified 4 сентября, 05:31

Updated 4 сентября, 05:31

Красноярский край не попал в топ-20 регионов с высокими зарплатами для педагогов

Красноярский край не попал в топ-20 регионов с высокими зарплатами для педагогов

3 сентября 2024, 08:14
Фото: 1MI
Красноярский край не попал в топ-20 регионов России с самыми высокими зарплатами для педагогов. Край оказался на 34-й строчке из 77.

В преддверии нового учебного года «Проспект Мира» изучил, какие в Красноярске есть вакансии для учителей и какую зарплату им предлагают. Зарплатные предложения начинаются от 25 тысяч рублей. В среднем работодатели готовы платить красноярским педагогам около 40 000 рублей.

Рейтинг составили аналитики hh.ru. Диапазон средних зарплат, которые готовы платить учителям в России составил от 34 483 до 70 000 рублей.

Больше всех педагогам готовы платить в Москве. Работодатели в среднем предлагают 75 200 рублей.

На второй строчке оказался Камчатский край — 75 000 рублей, на третьем месте Магаданская область и Карачаево-Черкесская республика — 72 000 рублей в каждом регионе.

Красноярский край оказался лишь на 34-й строчке из 77. В регионе работодатели в среднем готовы платить педагогам 40 000 рублей.

Также аналитики выяснили, что спрос на учителей в России вырос на 16%. С начала года работодатели опубликовали свыше 75,6 тысяч вакансий для педагогов. В Красноярском крае спрос на учителей за год увеличился лишь на 6%.

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