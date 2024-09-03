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Posted 3 сентября, 10:28

Published 3 сентября, 10:28

Modified 6 сентября, 18:37

Updated 6 сентября, 18:37

Красноярский ТЮЗ откроется премьерой спектакля «Аладдин». Когда?

Красноярский ТЮЗ откроется премьерой спектакля «Аладдин». Когда?

3 сентября 2024, 10:28
Фото: prmira.ru
Стала известна дата открытия красноярского ТЮЗа после капитального ремонта. Театр официально начнет свою работу 19 октября.

Ремонтные работы в красноярском ТЮЗе стартовали в апреле 2023 года. В здании отремонтировали гримерные комнаты, холлы и санузлы, а на большой сцене обновили пол, потолок и стены. Также отремонтировали зрительный зал.

Деньги на ремонт выделили из краевого и федерального бюджетов. По данным госзакупок, госконтракт заключили с компанией «Сибгрупп-Н». Цена контракта составляет почти 485 миллионов.

На официальном сайте ТЮЗа указано, что откроет большую сцену театра премьера фэнтези-драмы «Алладин. Сын портного» (12+).

В описании спектакля говорится, что зрители увидят новое прочтение классической версии «Рассказа про Аладдина и волшебную лампу».

«В этой истории под авантюрным сюжетом с любовной линией, коварством и волшебством скрываются вполне актуальные смыслы».

На сайте указано, что в октябре состоится 6 премьерных показов этого спектакля. В продаже остался только один билет — на 24 октября.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Культура#Красноярск#Искусство#Открытие#Театр#Театр юного зрителя#ТЮЗ#Премьера#Спектакль
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