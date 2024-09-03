Красноярский ТЮЗ откроется премьерой спектакля «Аладдин». Когда?

Posted 3 сентября, 10:28
Published 3 сентября, 10:28
Modified 6 сентября, 18:37
Updated 6 сентября, 18:37
Ремонтные работы в красноярском ТЮЗе стартовали в апреле 2023 года. В здании отремонтировали гримерные комнаты, холлы и санузлы, а на большой сцене обновили пол, потолок и стены. Также отремонтировали зрительный зал.
Деньги на ремонт выделили из краевого и федерального бюджетов. По данным госзакупок, госконтракт заключили с компанией «Сибгрупп-Н». Цена контракта составляет почти 485 миллионов.
На официальном сайте ТЮЗа указано, что откроет большую сцену театра премьера фэнтези-драмы «Алладин. Сын портного» (12+).
В описании спектакля говорится, что зрители увидят новое прочтение классической версии «Рассказа про Аладдина и волшебную лампу».
«В этой истории под авантюрным сюжетом с любовной линией, коварством и волшебством скрываются вполне актуальные смыслы».
На сайте указано, что в октябре состоится 6 премьерных показов этого спектакля. В продаже остался только один билет — на 24 октября.