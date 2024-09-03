Мэрия Красноярска отрицает проблемы с заводом после обращения Дюкова в ФСБ

Дюков направил обращение в ФСБ и прокуратуру. Он со ссылкой на руководство завода сообщил, что мэрия якобы «препятствует законной деятельности» предприятия. По мнению депутата, это делается в интересах «определенного круга частных лиц» и является причиной проблем в дорожном ремонте города, хотя завод почти наполовину принадлежит Красноярску и способен производить необходимое количество асфальта для дорожного ремонта.