Мэрия Красноярска отрицает проблемы с заводом после обращения Дюкова в ФСБ

Posted 3 сентября, 12:12
Published 3 сентября, 12:12
Modified 4 сентября, 04:00
Updated 4 сентября, 04:00
Дюков направил обращение в ФСБ и прокуратуру. Он со ссылкой на руководство завода сообщил, что мэрия якобы «препятствует законной деятельности» предприятия. По мнению депутата, это делается в интересах «определенного круга частных лиц» и является причиной проблем в дорожном ремонте города, хотя завод почти наполовину принадлежит Красноярску и способен производить необходимое количество асфальта для дорожного ремонта.
К заявлению Дюкова присоединились и автообщественники, заявив, что мэрия довела до предбанкротного состояния АБЗ и сорвала дорожный ремонт.
«Проспект Мира» обратился ко второй стороне конфликта. В пресс-службе мэрии нам сообщили, что акции АБЗ принадлежат двум акционерам, из них 48,99% находятся в муниципальной собственности. При этом, согласно уставу предприятия, «производственные вопросы не относятся к полномочиям акционеров», а «закупку асфальта мэрия не организует».
«Заказчиком закупается услуга по ремонту работ. Согласно муниципальным контрактам на выполнение дорожных работ, подрядные организации имеют право приобретать асфальт на любом из производств. Таких заводов в Красноярске несколько», — заявляют в администрации.
По заявлению мэрии, «заказчик не имеет законных оснований диктовать исполнителям, где именно приобретать материал. Со своей стороны заказчик контролирует качество асфальтобетонной смеси, которое должно соответствовать действующему ГОСТу».
В администрации уточняют, что в предоставляемых отчетах завода «содержалась информация о положительных результатах, о перспективных планах его развития. В частности, в 2024 году АО планировало продолжать выпуск продукции».
Согласно данным «Спарка», в 2023 году завод получил доход 548,5 млн рублей с прибылью 2,7 млн. Годом ранее доход был выше — 638,7 млн рублей, прибыль — 4,1 млн. С 2019 по 2021 год доход предприятия не превышал 120 млн рублей, а убыток составлял от 14,3 млн до 18,3 млн.
Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве АБЗ. Компания задолжала 21,7 млн рублей кредитору — ООО «Красноярское карьероуправление». Другая компания, ООО «Вторэнергоресурс», требует с АБЗ 6,9 млн рублей.