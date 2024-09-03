prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 02:55

Published 3 сентября, 02:55

Modified 3 сентября, 04:57

Updated 3 сентября, 04:57

В Красноярске после вечернего дождя затопило улицы, машины и гипермаркет

«Нужно метро, туда будет стекать вода»: Красноярск затопило после вечернего ливня

3 сентября 2024, 02:55
Фото: Сибирский Гамбит / t.me

В Красноярске после вечернего дождя затопило улицы, машины и гипермаркет

В Красноярске в понедельник, 2 сентября, вечером прошел сильный дождь. Показываем, как затопило город.

Вот так выглядел выезд с 78-й Добровольческой бригады на Алексеева. По словам автомобилистов, на этом участке после каждого дождя происходит одно и то же.

Видео: Сибирский Гамбит / t.me.

После ливня один из водителей заметил гейзер на Октябрьском мосту.

«Шикарный у нас фонтан в Красноярске», — прокомментировал один из пользователей.
Видео: Соцсети.

Затопило не только дороги. По словам автора ролика, так выглядела «Лента» на Ястынской.

Видео: Соцсети.

От дождя пострадали не только автомобилисты, но и пассажиры одного из автобусов. Судя по кадрам, вода проникла в салон и люди пытаются спастись от нее.

Видео: Соцсети.

А вот так после ливня выглядел подъезд одного из домов в Преображенском.

Видео: Соцсети.

Как сообщили в мэрии, сразу после вечернего ливня на участки, где происходят подтопления, выехала откачивающая спецтехника. Также в администрации города заявили, что техника работала и в ночное время.

В соцсетях многие красноярцы выразили негодование из-за потопа. Вот что они писали в комментариях.

«Красиво, можно экскурсии водить»
«Ну, кто же знал в мэрии, что осенью будет дождь»
«Блин, аква-шоу на Шумяцкого пропустил в этом году…»
«Нам срочно нужно метро и поглубже. Туда будет стекать дождевая вода»
«Дубровинского стабильно утонул»

Тут мы писали о том, что автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами.

Читайте также:
В Красноярск не придет бабье лето: прогноз синоптиков на сентябрьПохолодание до +12 и дожди. Прогноз на первую рабочую неделю сентября в Красноярске«Тучи сгустились»: насколько реальна отставка Логинова? Что говорят эксперты
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дороги#Дождь#Потоп#Автомобили
Подпишитесь
Популярное