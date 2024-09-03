«Нужно метро, туда будет стекать вода»: Красноярск затопило после вечернего ливня

Posted 3 сентября, 02:55
Published 3 сентября, 02:55
Modified 3 сентября, 04:57
Updated 3 сентября, 04:57
Вот так выглядел выезд с 78-й Добровольческой бригады на Алексеева. По словам автомобилистов, на этом участке после каждого дождя происходит одно и то же.
После ливня один из водителей заметил гейзер на Октябрьском мосту.
«Шикарный у нас фонтан в Красноярске», — прокомментировал один из пользователей.
Затопило не только дороги. По словам автора ролика, так выглядела «Лента» на Ястынской.
От дождя пострадали не только автомобилисты, но и пассажиры одного из автобусов. Судя по кадрам, вода проникла в салон и люди пытаются спастись от нее.
А вот так после ливня выглядел подъезд одного из домов в Преображенском.
Как сообщили в мэрии, сразу после вечернего ливня на участки, где происходят подтопления, выехала откачивающая спецтехника. Также в администрации города заявили, что техника работала и в ночное время.
В соцсетях многие красноярцы выразили негодование из-за потопа. Вот что они писали в комментариях.
«Красиво, можно экскурсии водить»
«Ну, кто же знал в мэрии, что осенью будет дождь»
«Блин, аква-шоу на Шумяцкого пропустил в этом году…»
«Нам срочно нужно метро и поглубже. Туда будет стекать дождевая вода»
«Дубровинского стабильно утонул»
Тут мы писали о том, что автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами.