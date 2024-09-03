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Posted 3 сентября, 04:45

Published 3 сентября, 04:45

Modified 5 сентября, 04:17

Updated 5 сентября, 04:17

Пьяный красноярец напал на школьников из-за причесок

Пьяный красноярец напал на школьников из-за причесок

3 сентября 2024, 04:45
Фото: телеграм-каналы
В Красноярске мужчина напал на подростков из-за их внешнего вида. Одного школьника он ударил несколько раз.

Кадры инцидента появились в телеграм-каналах. С чего начался конфликт и чем закончился — неизвестно. На кадрах слышно, как подросток говорит, что мужчина выбил ему зуб, а в ответ нападавший обвиняет школьников в том, что они якобы на него «прыгают».

Видео: телеграм-каналы.

Как сообщили в полиции, 27-летний мужчина, будучи пьяным, встретил на улице компанию подростков. Он стал вести себя агрессивно и негативно высказался по поводу их внешнего вида. Во время словесной перепалки он несколько раз ударил 16-летнего парня по голове.

Пострадавшего направили на медосвидетельствование, чтобы снять побои.

Нападавшего задержали. Против него составили протокол за мелкое хулиганство и собрали материал за побои. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.

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