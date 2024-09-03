Пьяный красноярец напал на школьников из-за причесок

Кадры инцидента появились в телеграм-каналах. С чего начался конфликт и чем закончился — неизвестно. На кадрах слышно, как подросток говорит, что мужчина выбил ему зуб, а в ответ нападавший обвиняет школьников в том, что они якобы на него «прыгают».