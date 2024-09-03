«Учитель не успел добежать»: появились подробности о выпавшем из окна школьнике

Педагог побежал на улицу, затем к школьникам подошел классный руководитель и спросил, что произошло. К мальчику выбежала медсестра, которая вызвала скорую. По словам одноклассника, класс у них дружный, с пострадавшим подростком много кто общался и никто его не обижал. Ребенок учился хорошо.