«Учитель не успел добежать»: появились подробности о выпавшем из окна школьнике

Posted 3 сентября, 10:40
Published 3 сентября, 10:40
Modified 3 сентября, 12:29
Updated 3 сентября, 12:29
Происшествие произошло в первый учебный день, 3 сентября, около 10:00. Как сообщили следователи, пятиклассник открыл окно школьного кабинета и прыгнул со второго этажа. Его доставили в больницу.
Изданию Sibnovosti.ru одноклассник мальчика сказал, что все случилось неожиданно на уроке русского языка (в СК говорят, что все произошло после урока). По словам одноклассника, шел третий урок, учитель стоял у доски и объяснял детям домашнее задание. В этот момент мальчик начал подходить к окну.
«Он залез на стул, встал на подоконник, открыл окно и начал смотреть вниз. Учитель к нему бежал и кричал: „Стой, остановись“. И учитель не успел до него добежать, и он спрыгнул», — цитируют журналисты одноклассника пострадавшего школьника.
Педагог побежал на улицу, затем к школьникам подошел классный руководитель и спросил, что произошло. К мальчику выбежала медсестра, которая вызвала скорую. По словам одноклассника, класс у них дружный, с пострадавшим подростком много кто общался и никто его не обижал. Ребенок учился хорошо.
К школе подъехала полиция, полицейские опросили друзей мальчика. Последний урок, физкультуру, у детей отменили и провели классный час. Там обсуждали произошедшее.
В краевом СК сообщили, что, по предварительным данным, у пострадавшего диагностировали перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму.
Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев, сотрудников школы и родителей. Известно, что ребенок в классе не новенький, растет в благополучной семье.