«Школьники и их родители, покупайте велосипеды»: красноярцы встали в утренние пробки

Многие ожидали, что транспортный коллапс в городе произойдет в первый день нового учебного года, 2 сентября. Однако в понедельник на красноярских дорогах было довольно свободно. Это связано с тем, что 2 сентября у школьников и студентов проходили торжественные линейки.