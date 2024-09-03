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Posted 3 сентября, 01:39

Published 3 сентября, 01:39

Modified 3 сентября, 01:39

Updated 3 сентября, 01:39

«Школьники и их родители, покупайте велосипеды»: красноярцы встали в утренние пробки

«Школьники и их родители, покупайте велосипеды»: красноярцы встали в утренние пробки

3 сентября 2024, 01:39
Фото: cam.krk.ru
Сегодня утром, 3 сентября, жители Красноярска попали в пробки на Красрабе и Коммунальном мосту. По состоянию на 08:30, пробки составляют 7 баллов.

Многие ожидали, что транспортный коллапс в городе произойдет в первый день нового учебного года, 2 сентября. Однако в понедельник на красноярских дорогах было довольно свободно. Это связано с тем, что 2 сентября у школьников и студентов проходили торжественные линейки.

Во вторник, 3 сентября, в учебных заведениях официально стартовали занятия. Родители везут детей на уроки, а студенты едут на ленты.

Судя по данным сервиса 2gis, утром пробки образовались на Красрабе со стороны цирка. Затор тянется вплоть до кольца на Предмостной площади.

Фото: 2gis.ru

Также водители стоят в пробках на Коммунальном мосту: одна из них тянется от Предмостной до середины моста, другая — на съезде до улицы Вейнбаума.

На правобережье пробки образовались на Свердловской, Матросова, Лесопильщиков, Семафорной, Мичурина и Павлова.

АвиаторовАвиаторов
АвиаторовАвиаторов
Партизана ЖелезнякаПартизана Железняка
Красноярский рабочийКрасноярский рабочий
Авиаторов. Фото: cam.krk.ru

На левом берегу заторовая ситуация отмечается на Дубровинского, Брянской, Октябрьской и Шахтеров.

А вот что пишут красноярцы в комментариях, пока стоят в пробках:

«С праздником всех, день опозданий»
«Школьники и их родители, покупайте велосипеды»
«Я календарь переверну… И уже 3 сентября»
«Что происходит?»

Кроме того, большие пробки образовались на Авиаторов, Молокова, Металлургов и Партизана Железняка, а также на Киренского.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Транспорт#Дети#Пробки#Велосипед#Школьники#Автомобили#Родители
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