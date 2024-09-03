«Школьники и их родители, покупайте велосипеды»: красноярцы встали в утренние пробки

Posted 3 сентября, 01:39
Published 3 сентября, 01:39
Modified 3 сентября, 01:39
Updated 3 сентября, 01:39
Многие ожидали, что транспортный коллапс в городе произойдет в первый день нового учебного года, 2 сентября. Однако в понедельник на красноярских дорогах было довольно свободно. Это связано с тем, что 2 сентября у школьников и студентов проходили торжественные линейки.
Во вторник, 3 сентября, в учебных заведениях официально стартовали занятия. Родители везут детей на уроки, а студенты едут на ленты.
Судя по данным сервиса 2gis, утром пробки образовались на Красрабе со стороны цирка. Затор тянется вплоть до кольца на Предмостной площади.
Также водители стоят в пробках на Коммунальном мосту: одна из них тянется от Предмостной до середины моста, другая — на съезде до улицы Вейнбаума.
На правобережье пробки образовались на Свердловской, Матросова, Лесопильщиков, Семафорной, Мичурина и Павлова.
На левом берегу заторовая ситуация отмечается на Дубровинского, Брянской, Октябрьской и Шахтеров.
А вот что пишут красноярцы в комментариях, пока стоят в пробках:
«С праздником всех, день опозданий»
«Школьники и их родители, покупайте велосипеды»
«Я календарь переверну… И уже 3 сентября»
«Что происходит?»
Кроме того, большие пробки образовались на Авиаторов, Молокова, Металлургов и Партизана Железняка, а также на Киренского.