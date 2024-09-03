Студенты-архитекторы создали туристический проект для Енисейска

На маршрутах предлагается установить систему навигации в виде архитектурных форм из оргстекла. Они будут изображать утраченные храмы и проецировать их на места, где они раньше находились. Авторы проекта также предлагают на месте, где раньше была расположена часовня, построить смотровую площадку.