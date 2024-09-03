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Posted 3 сентября, 05:26

Published 3 сентября, 05:26

Modified 3 сентября, 05:28

Updated 3 сентября, 05:28

Студенты-архитекторы создали туристический проект для Енисейска

Студенты-архитекторы создали туристический проект для Енисейска

3 сентября 2024, 05:26
Фото: Организаторы мероприятия
В Енисейске прошел первый очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Две команды из молодых архитекторов должны были придумать лучшую архитектурную концепцию общественно-туристического маршрута «Тропа святителя Луки».

В итоге победил проект «Круг возрождения», созданный студентами Сибирского федерального университета вместе с будущими архитекторами из ДФУ и МАРХИ.

Фото: Организаторы мероприятия

В проекте 3 маршрута, которые пересекаются между собой. Каждый из них знакомит туристов с личностью святителя в формате паломничества, семейного досуга и квестов для молодого поколения.

На маршрутах предлагается установить систему навигации в виде архитектурных форм из оргстекла. Они будут изображать утраченные храмы и проецировать их на места, где они раньше находились. Авторы проекта также предлагают на месте, где раньше была расположена часовня, построить смотровую площадку.

Фото: Организаторы мероприятия

В составе жюри, которое оценивало проекты участников, была заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова:

«Хакатон для нас тема новая, знаковая и перспективная. Этот проект во многом побуждает к созданию новых сценариев развития малых городов. Хочу выразить слова благодарности организаторам и ребятам, которые собрались из разных уголков нашей страны, чтобы посмотреть на Енисейск свежим взглядом и предложить новые идеи для его культурного развития. Мы с радостью возьмем их на вооружение для дальнейшего воплощения в жизнь».

Другой представитель жюри — директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников — отметил важность хакатона «Города» для краевого города:

«Енисейск не так давно отпраздновал свой юбилей, к которому в городе было восстановлено множество памятников культурного наследия. Теперь очень важно сохранить и развить эту уникальную специализацию города именно в индустрии архитектуры и урбанистики. Одним из инструментов для достижения этой цели стал хакатон „Города“. Вообще, этот проект многогранный. Для начинающих специалистов — это возможность поработать над реальными объектами под руководством ведущих экспертов России и пополнить свое портфолио. Для бизнеса — это развитие кадрового потенциала индустрии. Для города — это готовый архитектурный проект: конкурсанты предложили интересные решения, новые взгляды на культурные пространства и старые помещения, чтобы сделать их местами притяжения людей. В совокупности все это укрепляет статус Енисейска как архитектурной столицы края».

Куратор хакатона — член Союза московских архитекторов, доцент кафедры основы архитектурного проектирования МАРХИ Юлия Лисенкова подчеркнула, что мероприятие раскрывает перед участниками и кураторами новые возможности для творчества, при этом уровень профессионализма и подготовки команд с каждым годом растет.

Следующий очный этап хакатона «Города» состоится в Ставрополе с 6 по 11 сентября. Участники в командах будут разрабатывать проект креативного пространства для Дома молодежи.

#Никита Алексеев
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