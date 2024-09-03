В Красноярске прошел фестиваль науки, организованный для детей города компанией РУСАЛ

Posted 3 сентября, 02:56
Published 3 сентября, 02:56
Modified 18 сентября, 06:46
Updated 18 сентября, 06:46
Дети могли испытать себя в VR и пройти по доске «среди небоскребов», а также прокачать интеллект на локации киберфитнеса. Для самых маленьких участников организовали инженерные мастер-классы. Еще дети могли сделать себе снимок в фотобудке в образе ученых. Абсолютным лидером детских симпатий научного фестиваля стал робопес «Боксит», в арсенале которого 25 команд.
«Очень познавательно не только для детей, как оказывается, но и для взрослых тоже. Пока не во всех локациях успели поучаствовать — только в очках виртуальной реальности. Но планируем пройти все. Очень понравилась робот-собака», — рассказала посетительница выставки Людмила.
На локациях фестиваля дети проводили опыты с катушкой Теслы и пробовали себя в микрохирургии — имитировали лапароскопическую операцию на макете, в инженерном классе строили катапульты, «экзоскелеты» из картона и другие приспособления, управляли квадрокоптерами, танцевали с нейросетью и смотрели VR-фильмы.
«Много интересных локаций, поиграли с дочерью в игру, где нужно делать медицинскую операцию, с первого раза не получилось, будем еще пытаться. Все-таки наступил век технологий, считаю, что нам надо развивать у детей инженерную мысль, развивать интерес к роботизации и к компьютерным технологиям», — рассказал участник Рабочего совета красноярской промплощадки РУСАЛа Евгений Белоусов. Он пришел на событие с десятилетней дочкой Варей.
Марафон научно-просветительских мероприятий в 2024 году посвящен Году семьи и проходит под общим названием «Проведи научные выходные всей семьей». Компания проводит интеллектуальный фестиваль с 2016 года в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России.
В каждом из городов молодые популяризаторы науки покажут школьникам научные шоу, позволяющие узнать об открытиях в химии и физике.
«В 15 городах мы этот фестиваль проводим. Сегодня стартуем в Красноярске, заканчивать будем в Волгограде. И так вот по всей стране нашей пройдем. Те опыты, которые показывают, полеты на квадрокоптерах, поделки и виртуальная реальность: все это я думаю, что нашим детям даст толчок для проявления интереса к изучению точных наук», — рассказал заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛ Дмитрий Дмитриев.
Проект направлен на популяризацию науки, поддержку интереса к изобретательству у детей в городах, где работают предприятия компании.
Научные активности начались 31 августа в Красноярске, а завершатся 30 ноября в Волгограде. Финальным событием станет онлайн шоу «Аlюментарно», которое пройдет 7 декабря Вконтакте.