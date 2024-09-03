В Красноярске прошел фестиваль науки, организованный для детей города компанией РУСАЛ

Дети могли испытать себя в VR и пройти по доске «среди небоскребов», а также прокачать интеллект на локации киберфитнеса. Для самых маленьких участников организовали инженерные мастер-классы. Еще дети могли сделать себе снимок в фотобудке в образе ученых. Абсолютным лидером детских симпатий научного фестиваля стал робопес «Боксит», в арсенале которого 25 команд.