prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 07:29

Published 3 сентября, 07:29

Modified 3 сентября, 07:58

Updated 3 сентября, 07:58

В Красноярске появится новый туристический маршрут

В Красноярске появится новый туристический маршрут

3 сентября 2024, 07:29
Фото: t.me/Ponomarenko75
В красноярском экопарке «Гремячая грива» обустраивают новый туристический маршрут. Работы обещают закончить к середине октября.

В своем телеграм-канале вице-губернатор края Сергей Пономаренко рассказал, что новый туристический маршрут появится в Октябрьском районе.

Он проходит через тропу ГТО и Серебряниковскую с возможностью посещения визит-центра на Серебряниковском пруду. Также путь будет пролегать через тропу Сосновая горка с выходом на лестницу в Удачном.

Фото: t.me/Ponomarenko75

Сейчас на маршруте делают тропинки и лестницы, устанавливают освещение, лавочки и беседки. Планируется, что новый маршрут откроется для посетителей в середине октября.

  • Тут мы рассказывали о том, что в «Гремячей гриве» построят этнодеревню за 54 миллиона рублей. Объект будет расположен Серебряниковском пруду.
Читайте также:
В Красноярске построят еще одну лестницу с неоновой подсветкойВ парке «Ергаки» строят новые модульные дома и юрты для туристовВ Удачном построят новую лестницу у Серебряниковского пруда. Ее длина — 412 метров
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Туризм#Гремячая грива#Октябрьский район#Сергей Пономаренко
Подпишитесь
Популярное