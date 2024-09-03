В Красноярске появится новый туристический маршрут

Posted 3 сентября, 07:29
Published 3 сентября, 07:29
Modified 3 сентября, 07:58
Updated 3 сентября, 07:58
В своем телеграм-канале вице-губернатор края Сергей Пономаренко рассказал, что новый туристический маршрут появится в Октябрьском районе.
Он проходит через тропу ГТО и Серебряниковскую с возможностью посещения визит-центра на Серебряниковском пруду. Также путь будет пролегать через тропу Сосновая горка с выходом на лестницу в Удачном.
Сейчас на маршруте делают тропинки и лестницы, устанавливают освещение, лавочки и беседки. Планируется, что новый маршрут откроется для посетителей в середине октября.