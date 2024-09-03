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Posted 3 сентября, 02:05

Published 3 сентября, 02:05

Modified 3 сентября, 05:02

Updated 3 сентября, 05:02

В Красноярском крае больше 5,5 тысячи человек болеют ОРВИ

В Красноярском крае более 5 тысяч человек болеют ОРВИ. Больше половины — красноярцы

3 сентября 2024, 02:05
Фото: 1MI

В Красноярском крае больше 5,5 тысячи человек болеют ОРВИ

В Красноярском крае на прошлой неделе было зарегистрировано 5,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что 3 426 заболевших — жители Красноярска. Среди инфицированных превалируют вирусы негриппозной этиологии — риновирусы.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что на сегодняшний день заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Красноярском крае не превышает эпидемический порог.

В краевом минздраве дали несколько советов, которые помогут справиться с ОРВИ:

В первые 2 дня после появления симптомов примите противовирусное лекарство;

  • пейте больше воды;
  • больше спите и отдыхайте;
  • при отсутствии аппетита старайтесь что-нибудь съесть;
  • при кашле съешьте мед и включите увлажнитель воздуха.

Во время простуды врачи советуют не принимать антибиотики, отказаться от курения и при высокой температуре обратиться к медикам.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания#ОРВИ
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