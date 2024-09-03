В Красноярском крае более 5 тысяч человек болеют ОРВИ. Больше половины — красноярцы

Posted 3 сентября, 02:05
Published 3 сентября, 02:05
Modified 3 сентября, 05:02
Updated 3 сентября, 05:02
В ведомстве рассказали, что 3 426 заболевших — жители Красноярска. Среди инфицированных превалируют вирусы негриппозной этиологии — риновирусы.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что на сегодняшний день заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Красноярском крае не превышает эпидемический порог.
В краевом минздраве дали несколько советов, которые помогут справиться с ОРВИ:
В первые 2 дня после появления симптомов примите противовирусное лекарство;
Во время простуды врачи советуют не принимать антибиотики, отказаться от курения и при высокой температуре обратиться к медикам.