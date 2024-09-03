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Posted 3 сентября, 06:47

Published 3 сентября, 06:47

Modified 3 сентября, 06:50

Updated 3 сентября, 06:50

В Красноярском края за школьные парты впервые сели профклассы Фонда Мельниченко

В Красноярском края за школьные парты впервые сели профклассы Фонда Мельниченко

3 сентября 2024, 06:47
Фото: Фонд Мельниченко
2 сентября в 25 школах-участниках проекта Фонда Мельниченко «Профклассы.ФМ» начался новый учебный год. Среди них — четыре школы Красноярского края: две — в городе Назарово и по одной в Бородино и Шарыпово.

Весь год ребята будут углубленно изучать математику, физику, информатику. Это поможет им в дальнейшем поступить в учебные заведения на специальности, востребованные в горнодобывающей и энергетической отраслях.

Фото: Фонд Мельниченко

В День знаний учащихся «Профклассов.ФМ» поздравили руководители добывающих и энергопредприятий края. Они рассказали о работе угольщиков и энергетиков, ответили на вопросы ребят и пригласили их в будущем влиться в дружную семью работников ТЭК края.

К старту учебного года Фонд Мельниченко также подготовил методические рекомендации по профильным предметам на основе анализа предыдущего опыта. Цель — повысить эффективность профклассов и укрепить связь между школьным обучением и будущим выбором специальности инженерно-технического профиля.

Фото: Фонд Мельниченко

Для учеников «Профклассов.ФМ», кроме того, запустят цифровую платформу по профориентации. После регистрации они смогут изучить информацию о предприятиях угледобычи и энергетики, пройти тесты и виртуальные пробы, которые позволят понять, насколько каждая из профессий им интересна и где ее можно получить. На первом этапе на платформе будет представлено 16 профессий.

В 19 городах России в этом году набрано 44 «Профкласса.ФМ», в них будут обучаться более 900 старшеклассников.

#Владислав Савончик
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