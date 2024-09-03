В Красноярском края за школьные парты впервые сели профклассы Фонда Мельниченко

Posted 3 сентября, 06:47
Published 3 сентября, 06:47
Modified 3 сентября, 06:50
Updated 3 сентября, 06:50
Весь год ребята будут углубленно изучать математику, физику, информатику. Это поможет им в дальнейшем поступить в учебные заведения на специальности, востребованные в горнодобывающей и энергетической отраслях.
В День знаний учащихся «Профклассов.ФМ» поздравили руководители добывающих и энергопредприятий края. Они рассказали о работе угольщиков и энергетиков, ответили на вопросы ребят и пригласили их в будущем влиться в дружную семью работников ТЭК края.
К старту учебного года Фонд Мельниченко также подготовил методические рекомендации по профильным предметам на основе анализа предыдущего опыта. Цель — повысить эффективность профклассов и укрепить связь между школьным обучением и будущим выбором специальности инженерно-технического профиля.
Для учеников «Профклассов.ФМ», кроме того, запустят цифровую платформу по профориентации. После регистрации они смогут изучить информацию о предприятиях угледобычи и энергетики, пройти тесты и виртуальные пробы, которые позволят понять, насколько каждая из профессий им интересна и где ее можно получить. На первом этапе на платформе будет представлено 16 профессий.
В 19 городах России в этом году набрано 44 «Профкласса.ФМ», в них будут обучаться более 900 старшеклассников.