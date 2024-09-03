В Красноярском края за школьные парты впервые сели профклассы Фонда Мельниченко

Для учеников «Профклассов.ФМ», кроме того, запустят цифровую платформу по профориентации. После регистрации они смогут изучить информацию о предприятиях угледобычи и энергетики, пройти тесты и виртуальные пробы, которые позволят понять, насколько каждая из профессий им интересна и где ее можно получить. На первом этапе на платформе будет представлено 16 профессий.