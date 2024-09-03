В мэрии Красноярска ответили на заявления об отставке Логинова

Первый с заявлением об отставке выступил депутат горсовета Вячеслав Дюков. Он заявил, что за последние 2 года качество муниципального управления в Красноярске резко снизилось. Он обвинил мэрию в провале программы дорожного ремонта, «непродуманных действиях по противоречивому внедрению механизма КРТ» и других проблемах. Депутат направил обращение к губернатору Михаилу Котюкову и попросил снять Логинова с должности мэра.