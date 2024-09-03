В мэрии Красноярска ответили на заявления об отставке Логинова

Posted 3 сентября, 04:04
Published 3 сентября, 04:04
Modified 3 сентября, 05:58
Updated 3 сентября, 05:58
Первый с заявлением об отставке выступил депутат горсовета Вячеслав Дюков. Он заявил, что за последние 2 года качество муниципального управления в Красноярске резко снизилось. Он обвинил мэрию в провале программы дорожного ремонта, «непродуманных действиях по противоречивому внедрению механизма КРТ» и других проблемах. Депутат направил обращение к губернатору Михаилу Котюкову и попросил снять Логинова с должности мэра.
Критику Дюкова в адрес мэра поддержали и другие. Так, депутат заксобрания Владимир Вахтель заявил, что мэрия утратила контроль над общественным транспортом, а к историческому наследию в городе относится «наплевательски». Парламентарий предложил горсовету внести вопрос об отставке мэра. Парламентарий Алексей Бойков также заявлял о нарушениях законодательства мэрией и «схематозах» с ее стороны.
Выступили с заявлением и автообщественники, отметив проблемы с дорогами и муниципальными предприятиями.
В пресс-службе мэрии сообщили «Проспекту Мира», что «Владислав Анатольевич [Логинов] в курсе критических сообщений. Считает, что они находятся за рамками цивилизованных оценок».
Ранее в краевом правительстве сообщили «ПМ», что рассмотрят заявление Дюкова об отставке мэра «в установленном законом порядке».
По мнению политолога Александра Чернявского, если вопрос об отставке Логинова будет решаться, то это будут согласовывать с администрацией президента.