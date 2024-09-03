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Posted 3 сентября, 05:41

Published 3 сентября, 05:41

Modified 3 сентября, 13:33

Updated 3 сентября, 13:33

В центре Красноярска появилась статуя Будды

В центре Красноярска появилась статуя Будды

3 сентября 2024, 05:41
Фото: Баир Турбянов / соцсети
В Красноярске на улице Ленина установили статую Будды. Она появилась на площади перед главным корпусом Сибирского института искусств.

«Проспекту Мира» в Сибирском институте искусств рассказали, что каждый новый учебный год на площади перед главным корпусом вуза устанавливают арт-объект.

На этот раз там установили скульптуру «Будда Майтрея» или «Будда грядущего». Ее автором является выпускник института Егор Дармаев.

Фото: Александр Ткачук / соцсети

Монумент был создан для строящегося храма в комплексе сооружений Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ» в Улан-Удэ. Планируется, что в Бурятии ламы будут расписывать, золотить и освящать фигуру.

В Сибирском институте искусств корреспонденту «ПМ» сообщили, что скульптуру Будды увезут в Улан-Удэ через три месяца — в декабре.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Культура#Красноярск#Искусство#Институт искусств#Ленина#Скульптуры
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