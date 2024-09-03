В центре Красноярска появилась статуя Будды

Posted 3 сентября, 05:41
Published 3 сентября, 05:41
Modified 3 сентября, 13:33
Updated 3 сентября, 13:33
«Проспекту Мира» в Сибирском институте искусств рассказали, что каждый новый учебный год на площади перед главным корпусом вуза устанавливают арт-объект.
На этот раз там установили скульптуру «Будда Майтрея» или «Будда грядущего». Ее автором является выпускник института Егор Дармаев.
Монумент был создан для строящегося храма в комплексе сооружений Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ» в Улан-Удэ. Планируется, что в Бурятии ламы будут расписывать, золотить и освящать фигуру.
В Сибирском институте искусств корреспонденту «ПМ» сообщили, что скульптуру Будды увезут в Улан-Удэ через три месяца — в декабре.