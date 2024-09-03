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Posted 3 сентября 2024, 09:56

Published 3 сентября 2024, 09:56

Modified 3 сентября 2024, 12:38

Updated 3 сентября 2024, 12:38

Выпавший из окна красноярский школьник сломал ногу и получил черепно-мозговую травму

3 сентября 2024, 09:56
В краевом СК рассказали о состоянии 11-летнего школьника, который выпал из окна второго этажа гимназии №3 Красноярска.

Инцидент произошел в первый учебный день, 3 сентября, около 10:00 после окончания урока. Как сообщили следователи, пятиклассник открыл окно школьного кабинета и выпрыгнул со второго этажа. Со слов одноклассников, он ничего не сказал перед этим.

Мальчика доставили в больницу. По предварительным данным, у него диагностировали перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму.

СК проводит проверку, устанавливает обстоятельства, опрашивает очевидцев, сотрудников школы и родителей. Ребенок в классе не новенький, растет в благополучной семье.

Обновление: Школьник рассказал, что происходило в классе перед падением мальчика из окна. Учитель пытался его остановить.

#Владислав Савончик#Дети
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