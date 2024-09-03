Выпавший из окна красноярский школьник сломал ногу и получил черепно-мозговую травму

Posted 3 сентября, 09:56
Published 3 сентября, 09:56
Modified 3 сентября, 12:38
Updated 3 сентября, 12:38
Инцидент произошел в первый учебный день, 3 сентября, около 10:00 после окончания урока. Как сообщили следователи, пятиклассник открыл окно школьного кабинета и выпрыгнул со второго этажа. Со слов одноклассников, он ничего не сказал перед этим.
Мальчика доставили в больницу. По предварительным данным, у него диагностировали перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму.
СК проводит проверку, устанавливает обстоятельства, опрашивает очевидцев, сотрудников школы и родителей. Ребенок в классе не новенький, растет в благополучной семье.
Обновление: Школьник рассказал, что происходило в классе перед падением мальчика из окна. Учитель пытался его остановить.