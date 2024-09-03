Выпавший из окна красноярский школьник сломал ногу и получил черепно-мозговую травму

Инцидент произошел в первый учебный день, 3 сентября, около 10:00 после окончания урока. Как сообщили следователи, пятиклассник открыл окно школьного кабинета и выпрыгнул со второго этажа. Со слов одноклассников, он ничего не сказал перед этим.