Юные красноярцы в День знаний научились сортировать мусор

Участникам предложили взять из контейнера мяч с изображением мусора или вторсырья, определить, можно ли это переработать и попасть в нужный контейнер. Ведущий давал пояснения игрокам по видам отходов, рассказывал, что можно переработать и как получить в свой двор контейнер для раздельного сбора. Ребята с большим интересом участвовали в игре и узнавали о том, как правильно сортировать мусор.