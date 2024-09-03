Юные красноярцы в День знаний научились сортировать мусор

Posted 3 сентября, 10:40
Published 3 сентября, 10:40
Modified 3 сентября, 10:42
Updated 3 сентября, 10:42
Участникам предложили взять из контейнера мяч с изображением мусора или вторсырья, определить, можно ли это переработать и попасть в нужный контейнер. Ведущий давал пояснения игрокам по видам отходов, рассказывал, что можно переработать и как получить в свой двор контейнер для раздельного сбора. Ребята с большим интересом участвовали в игре и узнавали о том, как правильно сортировать мусор.
Компания «РОСТтех» стремится к экологичному подходу и подчёркивает важность просвещения молодых людей в теме экологии. Мероприятие, приуроченное к 1 сентября, стало одним из многих шагов компании в направлении экологического просвещения и ответственности.