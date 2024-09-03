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Posted 3 сентября, 10:40

Published 3 сентября, 10:40

Modified 3 сентября, 10:42

Updated 3 сентября, 10:42

Юные красноярцы в День знаний научились сортировать мусор

Юные красноярцы в День знаний научились сортировать мусор

3 сентября 2024, 10:40
Фото: РОСТтех
В Красноярске в День знаний оператор по обращению с мусором «РОСТтех» провел акцию для детей. На игровой площадке в микрорайоне Южный берег ребята учились правильно сортировать мусор.

Участникам предложили взять из контейнера мяч с изображением мусора или вторсырья, определить, можно ли это переработать и попасть в нужный контейнер. Ведущий давал пояснения игрокам по видам отходов, рассказывал, что можно переработать и как получить в свой двор контейнер для раздельного сбора. Ребята с большим интересом участвовали в игре и узнавали о том, как правильно сортировать мусор.

Видео: РОСТтех.

Компания «РОСТтех» стремится к экологичному подходу и подчёркивает важность просвещения молодых людей в теме экологии. Мероприятие, приуроченное к 1 сентября, стало одним из многих шагов компании в направлении экологического просвещения и ответственности.

#Владислав Савончик#Видео
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