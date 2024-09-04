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Posted 4 сентября, 07:23

Published 4 сентября, 07:23

Modified 5 сентября, 06:30

Updated 5 сентября, 06:30

Баста, «Руки вверх», Билан и Феофан выступят в Красноярске осенью

Баста, «Руки вверх», Билан и Феофан. Кто выступит в Красноярске осенью?

4 сентября 2024, 07:23
Фото: соцсети

Баста, «Руки вверх», Билан и Феофан выступят в Красноярске осенью

Осенью в Красноярск с концертами приедут известные исполнители разных жанров. Подробнее в афише.
Фото: vk.com/ak47official

АК-47 х TGK

Когда: 15 сентября

Одни из самых известных представителей рэп-сцены дадут большой совместный концерт (+18) в Circus Concert Hall. Стоимость билетов: 2 200 — 4 500 рублей.

«Ария»

Когда: 16 сентября

Хеви-метал-группа выступит с программой «Ария: это рок» (18+). В концертном зале «Гранд Холл Сибирь» коллектив споет редко исполняемые композиции всех периодов. Стоимость билетов: 3 000 — 4 500 рублей.

Toxi$

Когда: 29 сентября

Российский хип-хоп-исполнитель выступит с сольной программой (16+) в Circus Concert Hall. Рэпер был признан одним из самых перспективных музыкантов России до 30 лет по версии Forbes. Стоимость билетов: 3 399 — 4 399 рублей.

Кай Метов

Когда: 1 октября

В Красноярске выступит один из известных певцов 90-х. Выступление (6+) пройдет в концертном зале «Гранд Холл Сибирь». Певец споет хиты «Position № 2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди». Стоимость билетов: от 1 400 до 3 800 рублей.

Фото: Дима Билан / Соцсети

Дима Билан

Когда: 3 октября

Певец выступит с новым шоу «Невозможное возможно» (6+). По словам организаторов, он исполнит лучшие хиты и представит новые песни. Выступление пройдет в зале «Гранд Холл Сибирь». Стоимость билетов: 3 800 — 8 000 рублей.

Bushido Zho

Когда: 8 октября

Российский рэпер приедет в Красноярск в рамках Bushizm Tour (16+). Bushido Zho выступит в Circus Concert Hall и исполнит треки «Тесно», «Далеко», «Дай мне посмотреть», Vodila и многие другие композиции. Стоимость билетов: 1 800 — 3 500 рублей.

Фото: Григорий Лепс / Соцсети

Григорий Лепс

Когда: 13 и 15 октября

Певец дважды выступит с сольным концертом (12+) в зале «Гранд Холл Сибирь». Стоимость билетов: 4 300 — 12 000 рублей.

Фото: vk.com/sezhukov

«Руки вверх!»

Когда: 17 и 18 октября

Сергей Жуков исполнит известные хиты группы. Концерт (12+) состоится во Дворце спорта Ивана Ярыгина. Стоимость билетов: 3 700 — 6 500 рублей.

Saluki

Когда: 29 октября

Российский рэп-исполнитель выступит с концертом (16+) на сцене Circus Concert Hall. В 2023 году альбом певца был признан одним из самых популярных в России. В прошлом году музыкант попал в список самых перспективных россиян по версии Forbes. Стоимость билетов: 1 700 — 3 800 рублей.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Баста

Когда: 5 и 6 ноября

Один из самых узнаваемых российских исполнителей после летнего выступления на VK Fest снова возвращается в Красноярск с концертом (16+). Баста дважды выступит во Дворце спорта Ивана Ярыгина и исполнит свои самые известные песни: «Моя игра», «Сансара» и прочие. Стоимость билетов: 2 000 — 7 000 рублей.

Ева Польна

Когда: 15 ноября

Ева Польна выступит на сцене зала «Гранд Холл Сибирь» с шоу (6+), посвященным ее 25-летию на сцене. Зрители смогут услышать песни «Весь мир на ладони моей», «Я тебя тоже нет», «Смогу ли я» и новые композиции. Стоимость билетов: 2 000 — 6 000 рублей.

Mary Gu

Когда: 17 ноября

Российская певица и блогер снова выступит в Красноярске. Исполнительница песен «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» даст концерт (12+) в Circus Concert Hall. Стоимость билетов: 2 000 — 3 500 рублей.

Filatov & Karas

Когда: 21 ноября

Российский музыкальный проект, известный своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами, даст концерт (12+) в «Максимилиансе». Группа обрела известность благодаря ремиксу на «Don’t be so shy» француженки Imany. Композиция возглавила национальные чарты 28 стран и стала абсолютным мировым хитом. Стоимость билетов: 2 000 — 3 200 рублей.

Фото: vk.com/sergeylazarev

Сергей Лазарев

Когда: 23 ноября

Известный певец выступит со своим шоу «Я не боюсь» (16+) в концертном зале «Гранд Холл Сибирь». По версии Ru.tv, эта программа стала лучшим концертным сольным шоу. Стоимость билетов: 4 000 — 9 000 рублей.

Нейромонах Феофан

Когда: 26 ноября

В честь 15-летия проекта артисты из Санкт-Петербурга подготовили для красноярцев масштабное шоу (16+). Российская драм-н-бейс-группа выступит в Circus Concert Hall. Стоимость билетов: 1 800 — 6 000 рублей.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Афиша#Красноярск#Музыка#Концерты#Концерт
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