Баста, «Руки вверх», Билан и Феофан. Кто выступит в Красноярске осенью?

Posted 4 сентября, 07:23
Published 4 сентября, 07:23
Modified 5 сентября, 06:30
Updated 5 сентября, 06:30
Одни из самых известных представителей рэп-сцены дадут большой совместный концерт (+18) в Circus Concert Hall. Стоимость билетов: 2 200 — 4 500 рублей.
Хеви-метал-группа выступит с программой «Ария: это рок» (18+). В концертном зале «Гранд Холл Сибирь» коллектив споет редко исполняемые композиции всех периодов. Стоимость билетов: 3 000 — 4 500 рублей.
Российский хип-хоп-исполнитель выступит с сольной программой (16+) в Circus Concert Hall. Рэпер был признан одним из самых перспективных музыкантов России до 30 лет по версии Forbes. Стоимость билетов: 3 399 — 4 399 рублей.
В Красноярске выступит один из известных певцов 90-х. Выступление (6+) пройдет в концертном зале «Гранд Холл Сибирь». Певец споет хиты «Position № 2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди». Стоимость билетов: от 1 400 до 3 800 рублей.
Певец выступит с новым шоу «Невозможное возможно» (6+). По словам организаторов, он исполнит лучшие хиты и представит новые песни. Выступление пройдет в зале «Гранд Холл Сибирь». Стоимость билетов: 3 800 — 8 000 рублей.
Российский рэпер приедет в Красноярск в рамках Bushizm Tour (16+). Bushido Zho выступит в Circus Concert Hall и исполнит треки «Тесно», «Далеко», «Дай мне посмотреть», Vodila и многие другие композиции. Стоимость билетов: 1 800 — 3 500 рублей.
Певец дважды выступит с сольным концертом (12+) в зале «Гранд Холл Сибирь». Стоимость билетов: 4 300 — 12 000 рублей.
Сергей Жуков исполнит известные хиты группы. Концерт (12+) состоится во Дворце спорта Ивана Ярыгина. Стоимость билетов: 3 700 — 6 500 рублей.
Российский рэп-исполнитель выступит с концертом (16+) на сцене Circus Concert Hall. В 2023 году альбом певца был признан одним из самых популярных в России. В прошлом году музыкант попал в список самых перспективных россиян по версии Forbes. Стоимость билетов: 1 700 — 3 800 рублей.
Один из самых узнаваемых российских исполнителей после летнего выступления на VK Fest снова возвращается в Красноярск с концертом (16+). Баста дважды выступит во Дворце спорта Ивана Ярыгина и исполнит свои самые известные песни: «Моя игра», «Сансара» и прочие. Стоимость билетов: 2 000 — 7 000 рублей.
Ева Польна выступит на сцене зала «Гранд Холл Сибирь» с шоу (6+), посвященным ее 25-летию на сцене. Зрители смогут услышать песни «Весь мир на ладони моей», «Я тебя тоже нет», «Смогу ли я» и новые композиции. Стоимость билетов: 2 000 — 6 000 рублей.
Российская певица и блогер снова выступит в Красноярске. Исполнительница песен «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» даст концерт (12+) в Circus Concert Hall. Стоимость билетов: 2 000 — 3 500 рублей.
Российский музыкальный проект, известный своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами, даст концерт (12+) в «Максимилиансе». Группа обрела известность благодаря ремиксу на «Don’t be so shy» француженки Imany. Композиция возглавила национальные чарты 28 стран и стала абсолютным мировым хитом. Стоимость билетов: 2 000 — 3 200 рублей.
Известный певец выступит со своим шоу «Я не боюсь» (16+) в концертном зале «Гранд Холл Сибирь». По версии Ru.tv, эта программа стала лучшим концертным сольным шоу. Стоимость билетов: 4 000 — 9 000 рублей.
В честь 15-летия проекта артисты из Санкт-Петербурга подготовили для красноярцев масштабное шоу (16+). Российская драм-н-бейс-группа выступит в Circus Concert Hall. Стоимость билетов: 1 800 — 6 000 рублей.