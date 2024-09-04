Баста, «Руки вверх», Билан и Феофан. Кто выступит в Красноярске осенью?

Российский рэп-исполнитель выступит с концертом (16+) на сцене Circus Concert Hall. В 2023 году альбом певца был признан одним из самых популярных в России. В прошлом году музыкант попал в список самых перспективных россиян по версии Forbes. Стоимость билетов: 1 700 — 3 800 рублей.