Дома-убийцы на проспекте Мира огораживают заборами. Тротуары перекрывают

Ограждения заметил корреспондент «Проспекта Мира» на домах №101 и 120 на проспекте Мира и №10 на улице Горького, часть фасада которого ранее рухнула на голову 77-летней женщины (там должны были сделать ремонт еще в феврале 2022 года). На объявлениях написали, что заборы поставили до окончания капитального ремонта.