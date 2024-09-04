Дома-убийцы на проспекте Мира огораживают заборами. Тротуары перекрывают

Posted 4 сентября, 06:40
Published 4 сентября, 06:40
Modified 5 сентября, 06:34
Updated 5 сентября, 06:34
Ограждения заметил корреспондент «Проспекта Мира» на домах №101 и 120 на проспекте Мира и №10 на улице Горького, часть фасада которого ранее рухнула на голову 77-летней женщины (там должны были сделать ремонт еще в феврале 2022 года). На объявлениях написали, что заборы поставили до окончания капитального ремонта.
Рабочие на месте не смогли ответить, когда начнется и закончится ремонт. Оперативно связаться с УК, обслуживающими эти дома, нам не удалось. В региональном фонде капитального ремонта сообщили «ПМ», что они не ведут работы по этим адресам.