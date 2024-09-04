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Posted 4 сентября, 06:40

Published 4 сентября, 06:40

Modified 5 сентября, 06:34

Updated 5 сентября, 06:34

Дома-убийцы в центре Красноярска огораживают заборами и перекрывают тротуары

Дома-убийцы на проспекте Мира огораживают заборами. Тротуары перекрывают

4 сентября 2024, 06:40
Фото: prmira.ru

Дома-убийцы в центре Красноярска огораживают заборами и перекрывают тротуары

В центре Красноярска заборами огородили советские дома, с которых отваливается лепнина, осыпается штукатурка и где разрушается фасад.

Ограждения заметил корреспондент «Проспекта Мира» на домах №101 и 120 на проспекте Мира и №10 на улице Горького, часть фасада которого ранее рухнула на голову 77-летней женщины (там должны были сделать ремонт еще в феврале 2022 года). На объявлениях написали, что заборы поставили до окончания капитального ремонта.

Фото: prmira.ru

Рабочие на месте не смогли ответить, когда начнется и закончится ремонт. Оперативно связаться с УК, обслуживающими эти дома, нам не удалось. В региональном фонде капитального ремонта сообщили «ПМ», что они не ведут работы по этим адресам.

  • Ранее СК возбудил уголовное дело из-за домов, состояние которых представляет угрозу жителям Красноярска. «Проспект Мира» делал фоторепортаж об этих «домах-убийцах».
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#Владислав Савончик#Капремонт#Фасад#Капитальный ремонт#Жилой фонд
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