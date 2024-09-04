Красноярск встал в вечерние 9-балльные пробки

Posted 4 сентября, 11:39
Published 4 сентября, 11:39
Modified 5 сентября, 06:07
Updated 5 сентября, 06:07
Очень плотно на Свободном, Копылова, Маерчака, Брянской и Шахтеров. Сильные заторы и в центре: на Мира, Ленина, Ады Лебедевой и Дубровинского.
Пробка есть на Октябрьском мосту в сторону правого берега, стоит и часть Красраба, Семафорной, Мичурина и Глинки.
Пользователи винят в пробках дождь и уже ожидают пятничных пробок.
«Что будет в пятницу…»
«Хорошо, что заранее на два дня вышел, чтоб точно, может успею».