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Posted 4 сентября, 11:39

Published 4 сентября, 11:39

Modified 5 сентября, 06:07

Updated 5 сентября, 06:07

Красноярск встал в вечерние 9-балльные пробки

Красноярск встал в вечерние 9-балльные пробки

4 сентября 2024, 11:39
Фото: prmira.ru
Сегодня вечером, 4 сентября, в Красноярске образовались 9-балльные пробки. Таких сильных заторов в городе не было с мая.

Очень плотно на Свободном, Копылова, Маерчака, Брянской и Шахтеров. Сильные заторы и в центре: на Мира, Ленина, Ады Лебедевой и Дубровинского.

Пробка есть на Октябрьском мосту в сторону правого берега, стоит и часть Красраба, Семафорной, Мичурина и Глинки.

Фото: 2gis

Пользователи винят в пробках дождь и уже ожидают пятничных пробок.

«Что будет в пятницу…»
«Хорошо, что заранее на два дня вышел, чтоб точно, может успею».
  • Ранее в мэрии Красноярска заявили, что ожидают 9-балльные пробки в начале сентября.
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#Владислав Савончик
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