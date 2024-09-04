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Posted 4 сентября, 10:38

Published 4 сентября, 10:38

Modified 5 сентября, 06:23

Updated 5 сентября, 06:23

Красноярский аэропорт закупает ружья и подавители для борьбы с беспилотниками

Красноярский аэропорт закупает ружья и подавители для борьбы с беспилотниками

4 сентября 2024, 10:38
Фото: 2gis.ru
Красноярский аэропорт закупит оборудование для обнаружения и подавления беспилотников за 882 тысячи рублей.

Тендер появился на госзакупках. Из документов следует, что аэропорт закупает два антидроновых ружья (типа «Айрат») и два подавителя (типа «Булат») с дальностью обнаружения не менее 1,5 километра.

Антидроновое ружье типа «Айрат»Антидроновое ружье типа «Айрат»
Антидроновое ружье типа «Айрат». Фото: 3mx.ru

Пресс-секретарь аэропорта сообщил «Проспекту Мира», что оборудование закупают из-за требования законодательства. С 1 сентября в силу вступили изменения в федеральном законе № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», которые были приняты в январе этого года.

«[Изменения] направлены на обеспечение безопасности полетов в гражданской авиации. В частности, статья 12.3 дополнена пунктом 8.2, в соответствии с которым работники подразделений транспортной безопасности могут пресекать работу беспилотных аппаратов в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности».
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