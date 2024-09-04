Красноярский аэропорт закупает ружья и подавители для борьбы с беспилотниками

Posted 4 сентября, 10:38
Published 4 сентября, 10:38
Modified 5 сентября, 06:23
Updated 5 сентября, 06:23
Тендер появился на госзакупках. Из документов следует, что аэропорт закупает два антидроновых ружья (типа «Айрат») и два подавителя (типа «Булат») с дальностью обнаружения не менее 1,5 километра.
Пресс-секретарь аэропорта сообщил «Проспекту Мира», что оборудование закупают из-за требования законодательства. С 1 сентября в силу вступили изменения в федеральном законе № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», которые были приняты в январе этого года.
«[Изменения] направлены на обеспечение безопасности полетов в гражданской авиации. В частности, статья 12.3 дополнена пунктом 8.2, в соответствии с которым работники подразделений транспортной безопасности могут пресекать работу беспилотных аппаратов в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности».