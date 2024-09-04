Красноярцы спорят, нужно ли уже включать отопление

Отопление в дома по закону подают после того, как среднесуточная температура на улице не поднимается выше +8 в течение пяти суток подряд. Обычно это происходит во второй половине сентября — в 2022 году отопительный сезон начался 19 сентября, а в 2023-м — 25-го.