Красноярцы спорят, нужно ли уже включать отопление

Posted 4 сентября, 07:23
Published 4 сентября, 07:23
Modified 5 сентября, 06:32
Updated 5 сентября, 06:32
Споры начались в сети, в основном под постами губернатора края и мэра города.
«Отопление дайте. В квартирах сыро и холодно. Надоело мёрзнуть и болеть».
«Возможен при таком долгосрочном дождливом прогнозе и невысоких температурах более ранний старт отопительного сезона?»
Часть пользователей выступают против раннего начала отопительного сезона. Некоторые считают, что после включения отопления красноярцам станет жарко, к тому же придут платежки с большими суммами.
«В октябре будем задыхаться от жары. Не надо отопление включать раньше! Кому холодно, включайте теплое одеяло и обогреватели. Это ваши затраты личные. Остальные не должны их нести ради того, что кто-то уже в августе замерзает».
«Включат отопление и будут потом все плакаться, откуда такие счета. Одно и то же каждый год».
Отопление в дома по закону подают после того, как среднесуточная температура на улице не поднимается выше +8 в течение пяти суток подряд. Обычно это происходит во второй половине сентября — в 2022 году отопительный сезон начался 19 сентября, а в 2023-м — 25-го.
По прогнозу, на этой неделе, со 2 по 8 сентября, такого похолодания не будет. Днем обещают от +13 до +17, ночью — от +10 до +11. Резкие похолодания ожидаются 17–23 сентября — температура будет опускаться до 0 градусов ночью.