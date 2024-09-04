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Posted 4 сентября, 02:52

Published 4 сентября, 02:52

Modified 4 сентября, 02:53

Updated 4 сентября, 02:53

«Кушать хочется уже»: красноярцы встали в пробку на выезде из Солнечного

«Кушать хочется уже»: красноярцы встали в пробку на выезде из Солнечного

4 сентября 2024, 02:52
Фото: 2gis.ru
Сегодня утром, 4 сентября, в Красноярске автомобилисты попали в пробку на Енисейском тракте. Там произошло несколько ДТП.

Судя по 2gis, на территории Солнечного и рядом с микрорайоном произошло три аварии. Из-за этого люди попали в пробку.

Фото: 2gis.ru

Как рассказали в Госавтоинспекции, движение затруднено на 40 лет Победы, 60 лет Образования СССР и улицы Славы в сторону Енисейского тракта.

В ведомстве рассказали, что ДТП оказались незначительными и сотрудники ДПС пытаются восстановить поток движения.

А вот что пишут автомобилисты, которые попали в пробку:

«Что натворили?»
«Сейчас еще моя карета подохнет и будет вообще счастье»
«Кушать хочется уже»
«А может все-таки дома остаться?»
«Накидайте хоть музыки веселой, чтобы не уснуть»
«Как же хорошо, что я сегодня дома!»

Ранее в мэрии Красноярска заявили, что в сентябре в городе ожидаются 9-балльные пробки.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#ДТП#Красноярск#Солнечный#ГИБДД#Пробки#Енисейский тракт
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