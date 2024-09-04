«Кушать хочется уже»: красноярцы встали в пробку на выезде из Солнечного

Posted 4 сентября, 02:52
Published 4 сентября, 02:52
Modified 4 сентября, 02:53
Updated 4 сентября, 02:53
Судя по 2gis, на территории Солнечного и рядом с микрорайоном произошло три аварии. Из-за этого люди попали в пробку.
Как рассказали в Госавтоинспекции, движение затруднено на 40 лет Победы, 60 лет Образования СССР и улицы Славы в сторону Енисейского тракта.
В ведомстве рассказали, что ДТП оказались незначительными и сотрудники ДПС пытаются восстановить поток движения.
А вот что пишут автомобилисты, которые попали в пробку:
«Что натворили?»
«Сейчас еще моя карета подохнет и будет вообще счастье»
«Кушать хочется уже»
«А может все-таки дома остаться?»
«Накидайте хоть музыки веселой, чтобы не уснуть»
«Как же хорошо, что я сегодня дома!»
Ранее в мэрии Красноярска заявили, что в сентябре в городе ожидаются 9-балльные пробки.