Мэрия Красноярска расторгла контракт с «Промстроем». Компания получила 764 миллиона

Posted 4 сентября, 01:45
Published 4 сентября, 01:45
Modified 4 сентября, 02:26
Updated 4 сентября, 02:26
Ремонт трамвайных путей от Предмостной до Красноярского рабочего, 106 стартовал осенью 2023 года и закончился в июле 2024 года. На работы потратили около 816,5 млн рублей.
Источником финансирования стал городской бюджет, хотя изначально ремонтом сети должна была заниматься на свои деньги компания «Мовиста регионы Красноярск» по концессии, которую позднее решили расторгнуть. Тут рассказывали о ситуации подробнее.
В своих соцсетях Зайцев опубликовал соглашение о расторжении. Судя по документу, управление дорог и благоустройства (УДИБ) официально расторгло контракт с «Промстроем» 30 августа.
За уже выполненные работы УДИБ заплатил компании 764 миллиона 350 тысяч рублей. Оставшиеся работы на 52 миллиона рублей «Промстрой» выполнять не будет.
На качество ремонта жаловались красноярцы, а прокуратура обнаружила нарушения в выполненных работах. Однако городские власти заявили, что специальная комиссия не нашла критичных нарушений и движение решили запустить.
После этого депутат краевого ЗС Илья Зайцев проинспектировал Красраб после ремонта трамвайных путей и рассказал о выявленных им нарушениях.