На каких российских и зарубежных курортах лучше всего отдыхать в сентябре

Posted 4 сентября, 07:21
Published 4 сентября, 07:21
Modified 4 сентября, 07:22
Updated 4 сентября, 07:22
Как сообщает newia.ru, любители по-настоящему жаркого отдыха могут улететь в Турцию, где температура воздуха в сентябре около 30 °С, а температура моря за лето прогрелась до 23 °С.
В Египте сентябрьская погода ничем не отличается от теплого российского лета, и сейчас в этой африканской стране также можно комфортно купаться и загорать.
Туристов в Объединенных Арабских Эмиратах, помимо традиционной пляжной программы, ждут экскурсии в лагерь бедуинов и сафари.
Любителям советской эстетики должен понравиться отдых на Кубе. На Острове свободы достаточно тепло на протяжении трех осенних месяцев.
Тем, кто не хочет обременять себя оформлением документов для дальних загранпоездок и тратить лишние средства, стоит задуматься об отпуске в странах СНГ.
Так, в Азербайджане туристам следует обязательно посетить старую часть Баку. Здесь расположены санатории и пансионаты, древние храмы и дворцы, уникальные музеи, захватывающие дух своим национальным колоритом восточные базары.
В Грузии отдыхающих чаще всего привлекает чистый приморский воздух Батуми и уникальная архитектура Тбилиси.
В Армении гурманы оценят по достоинству потрясающую национальную кухню и коньячный завод, экскурсия на который позволит узнать все секреты изготовления крепкого напитка.
В России наиболее востребованным у туристов остается Сочи. В городе-курорте в сентябре, так же как и летом, можно купаться, гулять в парках и фотографироваться на фоне водопадов.
Алтай поразит отдыхающих живописными горами, водопадами и чистейшими озерами.
Любители озер и дикой природы наверняка по достоинству оценят отдыха на Байкале и в Карелии.
А Калининградская область привлекает гостей живописными лесами и самобытной немецкой архитектурой.