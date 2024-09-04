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Posted 4 сентября, 09:47

Published 4 сентября, 09:47

Modified 4 сентября, 09:49

Updated 4 сентября, 09:49

Школьников массово не брали в десятый класс. А что в Красноярске?

Школьников массово не брали в десятый класс. А что в Красноярске?

4 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI
Родители выпустившихся 9-классников массово жаловались, что их детей не берут в десятый класс, так как те не смогли пройти отбор в учреждения. «Проспект Мира» узнал, были ли такие проблемы в Красноярске.

Ранее генпрокуратура РФ сообщила, что в нескольких регионах России детям отказывают в зачислении в 10-й класс. Проблема возникла из-за нового образовательного стандарта, позволившего школам проводить отбор по собственным критериям, среди которых средний балл аттестата, результаты ОГЭ и так далее.

Так, сообщают в ведомстве, в июле в одной из краснодарских школ 46 подросткам отказали в дальнейшем обучении из-за среднего балла аттестата ниже 4,4.

«Проспект Мира» запустил опрос на эту тему в пабликах во «Вконтакте». Мы спросили, сталкивались ли красноярские семьи с проблемами при поступлении в десятый класс. Один из читателей ответил, что такая проблема была.

«Нам уже перед Новым годом сказали, что не забудьте документы забрать. Поэтому подбирали сыну колледж/техникум заранее с учетом его интересов и баллов в аттестате», — написал подписчик, однако о каком учреждении идет речь, не уточнил.

Другой же читатель заметил, что такая проблема существует несколько лет, только обратили на нее внимание в этом году.

«Лет семь назад уже началось, может, и раньше. Только не жаловались, а терпели».

Прокуратура Красноярского края запустила «горячую линию» по вопросам соблюдения прав обучающихся, в том числе при отказе в зачислении в 10 классы. В ведомстве нам заявили, что проблем с переходом в старшую школу в Красноярском крае практически нет.

«По 10 классам ситуация стабильная, в регионе острой проблемы с этим нет, на горячую линию поступило два звонка, дали разъяснения родителям и сопроводили их устройство в 10 класс», — сообщили нам в ведомстве.

В управлении образования Красноярска заявили, что, согласно действующему законодательству, зачисление в профильные классы осуществляется по итогам прохождения комиссии и попадания ученика в рейтинговый список «в соответствии с количеством свободных мест в классах с углубленным изучением предметов или профильным обучением».

По заявлению пресс-секретаря управления, отборы не проводятся для «универсального профиля обучения». А в Красноярске «все желающие были зачислены в 10-й класс».

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