Синоптик рассказал, когда в Красноярск придут первые заморозки

В Красноярске первые заморозки ожидаются после 20 сентября, об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Но перед этим в город может прийти бабье лето.

По словам Заводченкова, и первая декада сентября будет холодной, однако к середине месяца ожидается небольшое потепление, и температура в некоторые дни может достигнуть +20 градусов. «По предварительным прогнозам, тепло затянется практически на всю вторую декаду сентября и отчасти захватит начало третьей декады месяца. Ночи, конечно, будут уже холодными, +1 +6 градусов, возможны заморозки до +3 +5. Днем в условиях солнечной погоды воздух будет хорошо прогреваться в полуденные часы до +13 +18, местами и в отдельные дни до +20», — цитирует Заводченкова радиостанция «Красноярск главный». Эксперт сообщил, что во второй половине прогнозируются ночные отрицательные температуры, а резкие похолодания придут после 20 сентября. ​«Вторая половина–конец сентября — это уже климатический срок, когда неприятные ночные отрицательные температуры уже могут наблюдаться. С первых дней третьей декады начнутся арктические вторжения, начнутся дожди, похолодания. И финал месяца — под утро от -3 до +2, а в дневные часы только +8 +13». Тем временем красноярцы спорят, нужно ли уже включать отопление в городе. Читайте также: Когда включат отопление в Красноярске? В Красноярск не придет бабье лето: прогноз синоптиков на сентябрь