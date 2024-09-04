Синоптик рассказал, когда в Красноярск придут первые заморозки

Posted 4 сентября, 08:37
Published 4 сентября, 08:37
Modified 5 сентября, 06:25
Updated 5 сентября, 06:25
По словам Заводченкова, и первая декада сентября будет холодной, однако к середине месяца ожидается небольшое потепление, и температура в некоторые дни может достигнуть +20 градусов.
«По предварительным прогнозам, тепло затянется практически на всю вторую декаду сентября и отчасти захватит начало третьей декады месяца. Ночи, конечно, будут уже холодными, +1 +6 градусов, возможны заморозки до +3 +5. Днем в условиях солнечной погоды воздух будет хорошо прогреваться в полуденные часы до +13 +18, местами и в отдельные дни до +20», — цитирует Заводченкова радиостанция «Красноярск главный».
Эксперт сообщил, что во второй половине прогнозируются ночные отрицательные температуры, а резкие похолодания придут после 20 сентября.
«Вторая половина–конец сентября — это уже климатический срок, когда неприятные ночные отрицательные температуры уже могут наблюдаться. С первых дней третьей декады начнутся арктические вторжения, начнутся дожди, похолодания. И финал месяца — под утро от -3 до +2, а в дневные часы только +8 +13».
Тем временем красноярцы спорят, нужно ли уже включать отопление в городе.