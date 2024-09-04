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Posted 4 сентября, 08:37

Published 4 сентября, 08:37

Modified 5 сентября, 06:25

Updated 5 сентября, 06:25

Синоптик рассказал, когда в Красноярск придут первые заморозки

Синоптик рассказал, когда в Красноярск придут первые заморозки

4 сентября 2024, 08:37
Фото: prmira.ru
В Красноярске первые заморозки ожидаются после 20 сентября, об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Но перед этим в город может прийти бабье лето.

По словам Заводченкова, и первая декада сентября будет холодной, однако к середине месяца ожидается небольшое потепление, и температура в некоторые дни может достигнуть +20 градусов.

«По предварительным прогнозам, тепло затянется практически на всю вторую декаду сентября и отчасти захватит начало третьей декады месяца. Ночи, конечно, будут уже холодными, +1 +6 градусов, возможны заморозки до +3 +5. Днем в условиях солнечной погоды воздух будет хорошо прогреваться в полуденные часы до +13 +18, местами и в отдельные дни до +20», — цитирует Заводченкова радиостанция «Красноярск главный».

Эксперт сообщил, что во второй половине прогнозируются ночные отрицательные температуры, а резкие похолодания придут после 20 сентября.

​«Вторая половина–конец сентября — это уже климатический срок, когда неприятные ночные отрицательные температуры уже могут наблюдаться. С первых дней третьей декады начнутся арктические вторжения, начнутся дожди, похолодания. И финал месяца — под утро от -3 до +2, а в дневные часы только +8 +13».

Тем временем красноярцы спорят, нужно ли уже включать отопление в городе.

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#Владислав Савончик#Погода#Красноярск#Отопление#Заморозки#Бабье лето#Прогнозы
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