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Posted 4 сентября, 10:56

Published 4 сентября, 10:56

Modified 4 сентября, 11:05

Updated 4 сентября, 11:05

Цены на такси могут вырасти «на десятки процентов»

Цены на такси могут вырасти «на десятки процентов»

4 сентября 2024, 10:56
Фото: 1MI
Стоимость поездки на такси в России может вырасти «на десятки процентов». Это связано с острым дефицитом водителей.

Дефицит водителей такси в России к концу года составит 130 тысяч, что может привести к резкому росту цен, сообщил директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков.

Он заявил, что проблема связана, в частности, с ужесточением миграционной политики и регулированием деятельности такси. Кроме этого, водители уходят в места, где меньше требований и расходов.

«Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», — цитируют Петракова «Новые известия».

Эксперт заявил, что чем острее дефицит кадров, тем быстрее растут цены, особенно в конце года и в пиковые часы. Петраков подчеркнул, что сама собой проблема не решится, а цены будут расти, отличаясь «год к году на десятки процентов».

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#Владислав Савончик#Такси#Дефицит#Водители
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