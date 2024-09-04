Цены на такси могут вырасти «на десятки процентов»

Posted 4 сентября, 10:56
Published 4 сентября, 10:56
Modified 4 сентября, 11:05
Updated 4 сентября, 11:05
Дефицит водителей такси в России к концу года составит 130 тысяч, что может привести к резкому росту цен, сообщил директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков.
Он заявил, что проблема связана, в частности, с ужесточением миграционной политики и регулированием деятельности такси. Кроме этого, водители уходят в места, где меньше требований и расходов.
«Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», — цитируют Петракова «Новые известия».
Эксперт заявил, что чем острее дефицит кадров, тем быстрее растут цены, особенно в конце года и в пиковые часы. Петраков подчеркнул, что сама собой проблема не решится, а цены будут расти, отличаясь «год к году на десятки процентов».