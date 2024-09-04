Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом

Интерес к Северной Америке упал сразу на 32%, при этом в США стали ездить на 28% чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 86% снизились поездки в Мексику и на 60% — на Кубу.