Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом

Posted 4 сентября, 04:13
Published 4 сентября, 04:13
Modified 5 сентября, 07:05
Updated 5 сентября, 07:05
Самой популярной страной для абонентов из Красноярского края стала Турция: её выбрали 19% красноярцев. Затем идет Казахстан (15%), Абхазия (13%), Таиланд (8%) и Киргизия (7%).
Аналитики выяснили, что у туристов растет интерес к азиатскому направлению. Активный рост показал Китай: интерес к нему этим летом вырос в 2,3 раза. В Гонконг, Корею и на Филиппины красноярцы стали ездить чаще в 2 раза.
Путешествуют туристы из Сибири в Африку, где бессменным лидером является Египет — сюда летом отправились 69% всех красноярцев, выбирающих жаркое африканское направление. Заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Эфиопии — сюда стали ездить в 3,8 раза чаще, у ЮАР рост составил 40%.
Вдвое снизился интерес к отдыху на Ближнем Востоке, а турпоток в Европу вырос на 9%. В топ-5 по числу туристов вошли Германия, Италия, Франция, Греция и Болгария. А самой растущей по количеству красноярских туристов страной Европы стала Хорватия (+200%), затем стоят Швейцария (+85%) и Дания (+80%).
Южная Америка стала сильнее привлекать красноярцев. В Бразилию отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом идут Аргентина (28%) и Венесуэла (19%).
Интерес к Северной Америке упал сразу на 32%, при этом в США стали ездить на 28% чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 86% снизились поездки в Мексику и на 60% — на Кубу.