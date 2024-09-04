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Posted 4 сентября, 04:13

Published 4 сентября, 04:13

Modified 5 сентября, 07:05

Updated 5 сентября, 07:05

Аналитики назвали самые популярные страны, куда ездили отдыхать красноярцы

Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом

4 сентября 2024, 04:13
Фото: 1MI

Аналитики назвали самые популярные страны, куда ездили отдыхать красноярцы

Красноярцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее, выяснили эксперты «Мегафона», проведя анализ данных абонентов в роуминге.

Самой популярной страной для абонентов из Красноярского края стала Турция: её выбрали 19% красноярцев. Затем идет Казахстан (15%), Абхазия (13%), Таиланд (8%) и Киргизия (7%).

Аналитики выяснили, что у туристов растет интерес к азиатскому направлению. Активный рост показал Китай: интерес к нему этим летом вырос в 2,3 раза. В Гонконг, Корею и на Филиппины красноярцы стали ездить чаще в 2 раза.

Путешествуют туристы из Сибири в Африку, где бессменным лидером является Египет — сюда летом отправились 69% всех красноярцев, выбирающих жаркое африканское направление. Заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Эфиопии — сюда стали ездить в 3,8 раза чаще, у ЮАР рост составил 40%.

Вдвое снизился интерес к отдыху на Ближнем Востоке, а турпоток в Европу вырос на 9%. В топ-5 по числу туристов вошли Германия, Италия, Франция, Греция и Болгария. А самой растущей по количеству красноярских туристов страной Европы стала Хорватия (+200%), затем стоят Швейцария (+85%) и Дания (+80%).

Южная Америка стала сильнее привлекать красноярцев. В Бразилию отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом идут Аргентина (28%) и Венесуэла (19%).

Интерес к Северной Америке упал сразу на 32%, при этом в США стали ездить на 28% чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 86% снизились поездки в Мексику и на 60% — на Кубу.

  • Ранее красноярка поделилась с «ПМ» своими впечатлениями об отдыхе в Абхазии, посоветовала, какие места посетить, и рассказала о минусах.
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