Тысячи мигрантов могут выдворить из Красноярского края

Выдворять из России мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку и истории — с такой инициативой выступила депутат партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Эта мера должна распространяться не только на тех, кто оформляет патент на работу, но и на членов семей мигрантов. Если они не сдают экзамен в течение 3 месяцев после въезда в страну, то их депортируют без права повторного въезда. Такой же экзамен ждёт всех, кто только планирует приехать в Россию на заработки.