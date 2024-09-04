В Бородино сервисный завод СУЭК отремонтировал «юбилейный» тепловоз

Добавим, что в Бородино есть сразу несколько традиций, связанных с тепловозами. Бородинский РМЗ всегда выпускает «юбилейные» тепловозы в торжественной обстановке. А Бородинское погрузочно-транспортное управление новым тепловозам присваивает имена заслуженных сотрудников — в июне, ко Дню России, в праздничной атмосфере имена получили две новые поступившие на предприятие машины.