В Бородино сервисный завод СУЭК отремонтировал «юбилейный» тепловоз

Posted 4 сентября, 04:45
Published 4 сентября, 04:45
Modified 4 сентября, 04:48
Updated 4 сентября, 04:48
«Только нам известно, насколько сложен этот труд, тем более в непростых экономических условиях. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять наши обязательства перед заказчиками, принимать новые заказы, сдавать в эксплуатацию отремонтированные тепловозы. И, стоит отметить, что среди огромного железнодорожного сообщества, наш завод неоднократно признавался лучшим. Нам доверяют, нас выбирают — это все наша общая заслуга!» — рассказал директор Бородинского РМЗ Константин Макаров.
Предыдущий «юбилейный» рубеж Бородинский РМЗ «перешагнул» в августе 2020 года — тогда завод покинул 700-й тепловоз.
«800 — это только начало. Впереди у завода новые вызовы. Мы ожидаем обновления локомотивного парка, а это значит, что вам предстоит осваивать ремонты новых видов техники. Желаем вам удачи, новых побед и ждем приглашения на выпуск тысячного тепловоза!» — заявил руководитель департамента развития логистических активов АО СУЭК Дмитрий Кузнецов.
Отдельные теплые слова благодарности звучали в адрес ветеранов предприятия, без участия которых не могло пройти такое важное событие.
«Я благодарю за эту постоянную связь, мы живем надеждами, новыми встречами и новостями о ваших достижениях. Поздравляю весь трудовой коллектив с новым рубежом, желаю успехов в труде, здоровья и процветания нашему заводу!» — обратился к бывшим коллегам ветеран предприятия Петр Иванович Тарасов.
Бородинский ремонтно-механический завод — одно из немногих предприятий в угольной промышленности, обладающее базой и необходимыми лицензиями для ремонта тепловозов и подвижного состава. предприятие входит в Единую сервисную компанию СУЭК (ООО «ЕСК СУЭК»).
Добавим, что в Бородино есть сразу несколько традиций, связанных с тепловозами. Бородинский РМЗ всегда выпускает «юбилейные» тепловозы в торжественной обстановке. А Бородинское погрузочно-транспортное управление новым тепловозам присваивает имена заслуженных сотрудников — в июне, ко Дню России, в праздничной атмосфере имена получили две новые поступившие на предприятие машины.