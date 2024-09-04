В Красноярске два трамвая будут весь день ездить по-другому. Как и почему?

Posted 4 сентября, 03:30
Published 4 сентября, 03:30
Modified 5 сентября, 07:08
Updated 5 сентября, 07:08
В администрации города сообщили, что седьмого сентября с 00:00 до 20:00 трамваи №5 и №7 будут ходить по-другому в Ленинском и Кировском районах.
Трамваи маршрута №5 будут ездить по следующей схеме:
поселок Энергетиков — Говорова — Волжская — Мичурина — Щорса — 60 лет Октября — Матросова — Предмостная площадь — Матросова — 60 лет Октября — Щорса — Мичурина — Волжская — Говорова — поселок Энергетиков.
Трамваи маршрута №7 будут курсировать по следующей схеме:
КрасТЭЦ — Красноярский рабочий — Предмостная площадь — Матросова — 60 лет Октября — остановка «Трамвайное депо» — Матросова — Красноярский рабочий — КрасТЭЦ.
Схема движения трамваев №4 и №6 останется прежней.