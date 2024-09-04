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Posted 4 сентября, 03:30

Published 4 сентября, 03:30

Modified 5 сентября, 07:08

Updated 5 сентября, 07:08

В двух районах Красноярска на день изменится схема движения трамваев

В Красноярске два трамвая будут весь день ездить по-другому. Как и почему?

4 сентября 2024, 03:30
Фото: prmira.ru

В двух районах Красноярска на день изменится схема движения трамваев

В Красноярске седьмого сентября на весь день поменяют схему движения двух трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтными работами на перекрестке улиц Мичурина и Щорса.

В администрации города сообщили, что седьмого сентября с 00:00 до 20:00 трамваи №5 и №7 будут ходить по-другому в Ленинском и Кировском районах.

Трамваи маршрута №5 будут ездить по следующей схеме:

поселок Энергетиков — Говорова — Волжская — Мичурина — Щорса — 60 лет Октября — Матросова — Предмостная площадь — Матросова — 60 лет Октября — Щорса — Мичурина — Волжская — Говорова — поселок Энергетиков.

Трамваи маршрута №7 будут курсировать по следующей схеме:

КрасТЭЦ — Красноярский рабочий — Предмостная площадь — Матросова — 60 лет Октября — остановка «Трамвайное депо» — Матросова — Красноярский рабочий — КрасТЭЦ.

Схема движения трамваев №4 и №6 останется прежней.

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