В Красноярске водителю на заправке продали бензин дороже, чем на ценнике

Posted 4 сентября, 04:01
Published 4 сентября, 04:01
Modified 5 сентября, 07:07
Updated 5 сентября, 07:07
По словам красноярки, она приехала на АЗС и решила заправить свой автомобиль АИ-100 по цене 75 рублей за литр.
При оплате женщина увидела на чеке, что ей выставили счет по цене 76 рублей за литр. Оператор отказался продавать топливо по меньшей цене, заявив, что ценник на баннере забыли обновить.
В Роспотребнадзоре сообщили, что цена, указанная на баннере АЗС, является публичной офертой. Оператор был обязан продать топливо по 75 рублей за литр.
В ведомстве подчеркнули, что женщина может потребовать с заправочной станции вернуть ей сумму, которую она переплатила за бензин. Роспотребнадзор объявил владельцу АЗС предостережение.