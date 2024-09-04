В Красноярске водителю на заправке продали бензин дороже, чем на ценнике

В Красноярске на одной из заправок женщине отказались продавать бензин по цене, которая была указана на баннере. Она пожаловалась в Роспотребнадзор.

По словам красноярки, она приехала на АЗС и решила заправить свой автомобиль АИ-100 по цене 75 рублей за литр. При оплате женщина увидела на чеке, что ей выставили счет по цене 76 рублей за литр. Оператор отказался продавать топливо по меньшей цене, заявив, что ценник на баннере забыли обновить. Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk В Роспотребнадзоре сообщили, что цена, указанная на баннере АЗС, является публичной офертой. Оператор был обязан продать топливо по 75 рублей за литр. В ведомстве подчеркнули, что женщина может потребовать с заправочной станции вернуть ей сумму, которую она переплатила за бензин. Роспотребнадзор объявил владельцу АЗС предостережение. 3 сентября мы рассказывали о том, что в Красноярске спустя четыре дня снова подорожал бензин. Где-то стоимость топлива выросла на 5 рублей. Читайте также: Бензин в Красноярске и крае подорожал на 9-16% за год. Какой сильнее всего? В Красноярском крае оказался самый доступный бензин в Сибири