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Posted 4 сентября, 02:22

Published 4 сентября, 02:22

Modified 4 сентября, 02:22

Updated 4 сентября, 02:22

Жители Красноярска в 18 веке пользовались зубными щетками из костей и рогов животных

Жители Красноярска в 18 веке пользовались зубными щетками из костей и рогов животных

4 сентября 2024, 02:22
Фото: ТАСС
В Красноярске в XVIII–XIX веке было налажено собственное производство зубных щеток. К таким выводам пришли ученые.

Профессор кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций Гуманитарного института СФУ Павел Мандрыка в разговоре с ТАСС заявил, что красноярцы в XVIII–XIX веке пристально следили за состоянием своих зубов.

Благодаря археологическим находкам ученые выяснили, что несколько сотен лет назад в городе было производство зубных щеток.

Павел Мандрыка отметил, что в Красноярске были мастерские, в которых изготавливали щетки. При этом некоторые из них были привезены из зарубежных стран. Делали зубные щетки из костей и рогов животных.

Недавно в Красноярске во время археологических раскопок на месте реконструкции исторических зданий — «Дома Кусковых» и «Жилого дома Н. А. Фон-Эзерского» второй половины XIX века были найдены 3 щетки для зубов.

  • До этого археологи во время раскопок в центре Красноярска нашли часть оборонительной системы 17 века.
  • Тут мы рассказывали о том, что во время раскопок на месте реконструкции старых домов на Карла Маркса были найдены человеческие останки и другие артефакты.
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#Никита Алексеев
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