Жители Красноярска в 18 веке пользовались зубными щетками из костей и рогов животных

Posted 4 сентября, 02:22
Published 4 сентября, 02:22
Modified 4 сентября, 02:22
Updated 4 сентября, 02:22
Профессор кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций Гуманитарного института СФУ Павел Мандрыка в разговоре с ТАСС заявил, что красноярцы в XVIII–XIX веке пристально следили за состоянием своих зубов.
Благодаря археологическим находкам ученые выяснили, что несколько сотен лет назад в городе было производство зубных щеток.
Павел Мандрыка отметил, что в Красноярске были мастерские, в которых изготавливали щетки. При этом некоторые из них были привезены из зарубежных стран. Делали зубные щетки из костей и рогов животных.
Недавно в Красноярске во время археологических раскопок на месте реконструкции исторических зданий — «Дома Кусковых» и «Жилого дома Н. А. Фон-Эзерского» второй половины XIX века были найдены 3 щетки для зубов.