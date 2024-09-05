«Гетто усеяно мусором»: сталкер сказала, почему не стоит ехать в «Сибирскую Венецию»

Сталкер назвала несколько причин, почему не стоит ехать в заброшенный под Красноярском коттеджный поселок «Сибирская Венеция» ради красивых фотографий.

Сталкер — человек, посещающий и исследующий заброшенные места. Автор телеграм-канала «Главный по Афише» опубликовал мнение сталкера Вероники, которая рассказала, почему людям не стоит ехать в «Сибирскую Венецию». Она привела три аргумента. Это некрасиво По мнению девушки, сейчас «венецианское гетто» усеяно мусором, разорванными баннерами и облупившейся краской, а статуи еле держатся. «Если честно, только профессиональный фотограф в отражении лужи может скрыть весь кринж». Это небезопасно Как утверждает Вероника, здания и лестницы в «Сибирской Венеции» строили из пенопласта и пластика. Большинство перекрытий сгнило или скоро обрушится. «И лучше бы не вам на голову или не под вашими ногами». Это утомительно «За 100 рублей можно зайти на территорию, за 200 рублей заехать. Топать до Венеции лесом после шлагбаума плюс-минус 1 километр. Прогулка составит минут 20, больше делать там нечего», — говорит Вероника. Коттеджный поселок на месте бывшей птицефабрики «Сибирская губерния» начали строить в 2014 году. Его владельцем стал бывший создатель гипермаркетов «Алпи» Алексей Подсохин.

В 2017 году после совместной проверки прокуратуры и Стройнадзора выяснилось, что районная администрация не выдавала разрешение на строительство комплекса. Более того, оказалось, дома в «Сибирской Венеции» строили из уже использованных материалов.

В 2019 году в жилом комплексе планировали организовать детский лагерь, однако суд запретил вести подобную деятельность.

В 2023 году экс-прокурору Березовского района дали 10,5 лет колонии за получение взятки от владельца «Сибирской Венеции» Алексея Подсохина. По мнению следователей, Подсохин планировал ежемесячно давать Аслаханову такую взятку за покровительство бизнесу.

На самого бизнесмена тоже завели уголовное дело — за дачу взятки должностному лицу в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК). Ему грозит до 12 лет колонии, однако Подсохин уже много лет находится за границей.