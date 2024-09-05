«Гетто усеяно мусором»: сталкер сказала, почему не стоит ехать в «Сибирскую Венецию»

Posted 5 сентября, 10:23
Published 5 сентября, 10:23
Modified 5 сентября, 10:24
Updated 5 сентября, 10:24
Сталкер — человек, посещающий и исследующий заброшенные места.
Автор телеграм-канала «Главный по Афише» опубликовал мнение сталкера Вероники, которая рассказала, почему людям не стоит ехать в «Сибирскую Венецию». Она привела три аргумента.
По мнению девушки, сейчас «венецианское гетто» усеяно мусором, разорванными баннерами и облупившейся краской, а статуи еле держатся.
«Если честно, только профессиональный фотограф в отражении лужи может скрыть весь кринж».
Как утверждает Вероника, здания и лестницы в «Сибирской Венеции» строили из пенопласта и пластика. Большинство перекрытий сгнило или скоро обрушится.
«И лучше бы не вам на голову или не под вашими ногами».
«За 100 рублей можно зайти на территорию, за 200 рублей заехать. Топать до Венеции лесом после шлагбаума плюс-минус 1 километр. Прогулка составит минут 20, больше делать там нечего», — говорит Вероника.