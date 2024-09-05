Красноярцам показали будущий облик «Суриков-центра». Авторов вдохновил сундук

Posted 5 сентября 2024, 01:42
Published 5 сентября 2024, 01:42
Modified 5 сентября 2024, 02:20
Updated 5 сентября 2024, 02:20
Первоначальная цена тендера составляла 19 950 000 рублей, однако компания попросила за работу на миллион меньше — 18 940 000 рублей. За создание эскиза будущего центра отвечает архитектурное бюро «Проектдевелопмент».
В департаменте градостроительства рассказали, что на данный момент эскизы будущего облика «Суриков-центра» проходят госэкспертизу.
По словам авторов, за основу они взяли образ сундука Василия Сурикова, который принадлежал прадеду художника. Сам Суриков хранил там свои этюды и эскизы.
Архитекторы отмечают, что «Суриков-центр» будет разделен на публичную и непубличную зоны. В первой будут расположены образовательные помещения и выставочные залы, во второй — административный блок, бытовые помещения и фондохранилище.
Также авторы проекта говорят, что центр будет построен таким образом, что вид на часовню Параскевы Пятницы с территории музея-усадьбы В. И. Сурикова сохранится.