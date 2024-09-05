Красноярца обвинили в мастурбации перед мальчиком

Posted 5 сентября, 06:26
Published 5 сентября, 06:26
Modified 5 сентября, 07:17
Updated 5 сентября, 07:17
Сегодня, 5 сентября, в телеграм-канале Kras Mash появился пост, в котором жители дома на Норильской, 40 обвинили мужчину в домогательствах к 5-летнему мальчику.
Как пишет Kras Mash со ссылкой на жильцов дома, 4 сентября в одной из квартир пьяный мужчина якобы снял штаны и начал мастурбировать перед ребенком. В этот момент, утверждают соседи, мать мальчика находилась в квартире.
Жильцы дома говорят, что вызвали полицию, однако, когда пришли разбираться в ситуации, мужчина уже ушел из квартиры.
Соседи добавили, что ребенок живет в условиях антисанитарии.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в МВД, однако в ведомстве ответили, что расследованием подобных преступлений занимается СК.
В следкоме сообщили, что 5-летнего мальчика уже изъяли из семьи и поместили в краевой центр семьи и детей.
Сейчас следователи опрашивают соседей и выясняют, действительно ли мужчина «совершал противоправные действия» в отношении ребенка.