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Posted 5 сентября, 06:26

Published 5 сентября, 06:26

Modified 5 сентября, 07:17

Updated 5 сентября, 07:17

Красноярца обвинили в мастурбации перед мальчиком

Красноярца обвинили в мастурбации перед мальчиком

5 сентября 2024, 06:26
Фото: t.me/kras_mash
В Красноярске жители многоквартирного дома на Норильской обвинили мужчину в мастурбации перед маленьким ребенком. СК проводит проверку.

Сегодня, 5 сентября, в телеграм-канале Kras Mash появился пост, в котором жители дома на Норильской, 40 обвинили мужчину в домогательствах к 5-летнему мальчику.

Как пишет Kras Mash со ссылкой на жильцов дома, 4 сентября в одной из квартир пьяный мужчина якобы снял штаны и начал мастурбировать перед ребенком. В этот момент, утверждают соседи, мать мальчика находилась в квартире.

Видео: t.me/kras_mash.

Жильцы дома говорят, что вызвали полицию, однако, когда пришли разбираться в ситуации, мужчина уже ушел из квартиры.

Соседи добавили, что ребенок живет в условиях антисанитарии.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в МВД, однако в ведомстве ответили, что расследованием подобных преступлений занимается СК.

В следкоме сообщили, что 5-летнего мальчика уже изъяли из семьи и поместили в краевой центр семьи и детей.

Сейчас следователи опрашивают соседей и выясняют, действительно ли мужчина «совершал противоправные действия» в отношении ребенка.

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